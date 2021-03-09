防堵中共學術滲透　蘇貞昌：責成相關部會加強防範

記者楊蕓／台北報導

民進黨立委范雲9日質詢時表示，中國大陸多年來透過「千人計劃」滲透澳洲、日本及歐美地區的學術研究成果，憂心我國創新創業園區、育成機構恐成為滲透破口。對此，行政院長蘇貞昌表示，台灣確實應更加警惕，並承諾會責成教育部、科技部、經濟部、陸委會等相關部會，針對有可能滲透或被知識掠奪的部分加強盤整、防範。

▲民進黨立委范雲。（資料照／記者林敬旻攝）

范雲指出，2018年起，美國為防堵中共「千人計劃」，揪出在學術機構的間諜，去年美國國家衛生研究院有54個科學家因此被解僱。此外，2006年後，中國政府在美國教育機構資助將近50億台幣，主要投資孔子學院，有超過7成學校沒有依法申報，台灣有無類似狀況？

范雲表示，我國對於科技、教育、學術領域的反滲透也相當重要，然而，2019年我國與中國的文教交流每年近兩萬人次，如何防堵中共滲透，比起歐盟、英國、美國，我們應該更謹慎小心。

范雲表示，創新創業園區、育成機構恐成為滲透破口，由於進駐創新創業園區、育成機構是取得創業家簽證的條件之一，她憂心不排除有育成機構和移民簽證公司不當勾結，已有陳情人向她反映此狀況，只是目前沒有證據、也無法查證。

針對跨部會如何強化防堵中共對於科技、教育、學術的滲透。范雲提出四個做法，第一，參考美國小院高牆戰略，標定核心敏感領域；二，全面徹查並加重研究機構與中方違法合作的罰則；三，檢討文教交流之入境審查與捐款、活動審查，評估是否要求申報與中共及解放軍關係；四，嚴審大專院校與中方學術交流合作協議，不只審主約，也要審附約、備忘錄。

對此，蘇貞昌回應，台灣是尊重學術、鼓勵交流且自由開放的國家，但中國以黨領政，專制極權的體制跟我們完全不同，加上中國從不放棄武力對台，連美國都做這樣的要求，我們更應該加強警惕。

蘇貞昌承諾，他會依據其他民主先進國家的做法，特別防範被統戰滲透、知識掠奪，「我們鼓勵平等互惠，但保護國家安全還是第一」，他將責成教育部、科技部、經濟部、陸委會及相關部會，針對有可能滲透或被知識掠奪的部分加強盤整、防範。

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