藍委斥藻礁納自然地景沒下文　海委會：桃園市府沒送案

▲國民黨立委林思銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

大潭藻礁保育議題延燒，國民黨立委林思銘10日質詢時詢問海洋委員會，是否將大潭藻礁納入自然地景保護區，海委會主委李仲威表示，權責在桃園市政府，但他們還沒將提案送到中央，此說法引發林思銘不滿，直呼雙方還在互踢皮球，「都已經要公投了！」

立法院內政委員會10日邀請海洋委員會主任委員率同所屬列席報告業務概況並備質詢。

林思銘質詢時指出，行政院長蘇貞昌108年面對前國民黨立委陳學聖質詢時，曾承諾對於藻礁自然地景及文化資產保護，請當時主管機關農委會啟動文資保護法的審議程序，但108年底業務移轉至海委會管轄，程序還是要有延續性，詢問海委會有無依文資法繼續審議。

李仲威回應，因藻礁區域位處桃園市管轄區域，沒有牽扯到不同縣市行政機關，依照文資法，是由桃園市府去評估是否劃設為自然地景區。

林思銘質疑，海委會身為藻礁的主管機關，應由海委會辦理文資保護審議程序，怎麼會是桃園市政府？

海洋保育署署長黃向文表示，按照文資法分工，地區性是由地方政府負責，若地方評估後具有相關條件，再送到中央審議通過，「之前與桃園市府有密切討論，他們內部認為這個地方還要持續調查，目前沒有把案子提上來。」

林思銘認為，2016年時，環團已向農委會、桃園市府要求依文資法劃定為海域自然地景，但現在好像都在「互踢皮球」，李仲威解釋，市府還沒將審議評估送到中央，「他們現在還在做調查，有程序要走」，此說法引發林思銘不滿，直呼「都已經要公投了！」

林思銘接著舉出文資法第110條：直轄市、縣（市）主管機關依本法應作為而不作為，至危害文化資產保存時，得由行政院、中央主管機關命於一定期限內為之；屆期仍不作為者，得代行處理。但情況急迫時，得逕予代行處理。

林思銘強調，若縣市政府沒有積極作為，就是中央要來做。李仲威說，這樣可能有跨越行政程序的問題，且桃園市府沒有不做，但需要時間，「我們會再跟他們提醒。」

其他人也看了這些新聞...

► ET民調／38.3%擔心副作用不想打疫苗 為了出國竟有35.7%改變心意

► ET民調／鳳梨被擋 49.9%擔心對岸擴大管制台灣農產品進口

相關新聞...

► ET民調／46.7%支持台灣跟進澳洲立法 要求google、臉書為新聞付費

► ET民調／主席大戰！國民黨支持者最愛韓國瑜30.8% 趙少康排第三

► ET民調／62.5%支持「珍愛藻礁」公投 高漲聲浪碾壓反對意見

►振興一下我們的美麗