三接工作船擱淺刮傷藻礁　海委會：跟工程設計、開發無直接關係

▲海洋委員會主委李仲威備詢。（資料照／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

藻礁議題持續延燒，藻礁公投連署已衝破60萬份，海洋委員會主委李仲威10日在立法院備詢時表示，去年5月、10月兩次工作船擱淺造成藻礁破損，是因施工船故障或流錨，「跟整個工程的設計、開發，應該是沒有直接關係。」

立法院內政委員會10日邀請海洋委員會主任委員率同所屬列席報告業務概況並備質詢。

民進黨立委羅美玲質詢時指出，她日前收到已連署公投民眾的來電，認為主責單位沒有把藻礁議題說得很明確。李仲威說明，藻礁爭議在於環境保護跟能源發展如何創造雙贏，三接站工程開發面積從當初規劃的232公頃，為了要保護藻礁，已減至23公頃，僅剩原來規劃的十分之一。

李仲威表示，三接案是在2017年經環評通過，環評通過時，主管機關也對三接工程做出環境保護13項承諾，「重要的是依照這個環評承諾，看有沒有落實執行」，若有落實，表示對環境衝擊降到最低，這是現在的重點。

至於去年5月、10月發生兩次工作船擱淺造成藻礁破損事件，李仲威表示，這並不是因工程造成藻礁破壞，而是因為施工船故障或流錨，漂到藻礁區而造成破壞，「跟整個工程的設計、開發，應該是沒有直接關係。」

桃園市長鄭文燦9日在臉書發文表示，「藻礁保護要以科學的調查為基礎」，他在2015年要求農業局委託中央大學進行藻礁調查，中央大學報告結論並未建議將大潭海岸劃設為自然保留區。海洋保育署署長黃向文回應，當時中央大學的相關研究，大潭海岸在當時報告中的認定，還沒有到劃設自然保留區的階級。

羅美玲認為，桃園市長鄭文燦6年來投入8億多經費在保護藻礁、海洋生態，市府做很多海洋保育工作，卻溝通不足，導致民眾接收到的訊息很片面。李仲威回應，院長已指示要各部會加強說明。

其他人也看了這些新聞...

►ET民調／政治領袖魅力、操守、視野評比 陳時中拿下三個「第一」

►ET民調／10大政治領袖排行！侯友宜冠軍 鄭文燦第三、柯文哲第六



►振興一下我們的美麗