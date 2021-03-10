ET民調／62.5%支持「珍愛藻礁」公投　高漲聲浪碾壓反對意見

▲藻礁公投連署。（圖／翻攝珍愛桃園藻礁粉絲團）



記者黃巈禾／台北報導

中油將在桃園觀塘工業區海岸興建「天然氣第三接收站」（簡稱三接），對於這個工程可能破壞藻礁生態，環團發起了「珍愛藻礁」公投，連署份數已突破60萬份。

根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果指出，62.5%民眾表示支持「珍愛藻礁」公投，回答不支持者的比例僅為20.8％。

配合政府「非核減碳、降低空污」的能源轉型政策，中油將在桃園觀塘工業區海岸興建「天然氣第三接收站」，預計2025年完工，2022年10月起供應台電大潭電廠新增燃氣機組所需天然氣，確保北部電力供應穩定，並減少空汙。

然而，三接棧橋工程在去年3月28日，因強風大浪襲擊，發生工作船斷纜、擱淺，藻礁生態疑遭破壞，環保團體為此於同年12月11日發動「搶礁藻礁公投連署」。

環團認為，三接改設台北港是更好的選擇，有許多現成閒置土地可供使用；其次，站位可成北部天然氣供應樞紐；再者，經濟效益高，在中油可行性研究中，台北港建港成本就比觀塘省約70億元。

不過，行政院認為，移到台北港，時程預計推遲11年，北部會出現電力缺口，並增加中南部電廠負荷。

對於藻礁公投引發熱議，《ETtoday新聞雲》於2021年3月3日至5日，針對台閩地區年滿18歲以上民眾，以「手機簡訊」進行調查，以了解民眾對此議題的看法。

調查結果顯示，62.5%民眾表示支持「珍愛藻礁」公投(含「非常支持」39.0%以及「還算支持」23.5%)。

另外，有20.8％民眾表示不支持此公投活動（含「不太支持」12.2%以及「完全不支持」8.6%），回答不知道或沒意見者的比例為16.8%。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，前述調查的回收有效樣本數為1189份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.84%。在進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(110年1月底)進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▲62.5%民眾支持「珍愛藻礁」公投。（圖／ETtoday新聞雲）

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