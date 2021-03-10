ET民調／38.3%擔心副作用不想打疫苗　為了出國竟有35.7%改變心意

▲（示意圖／取自Pixabay圖庫）



記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心已洽購近2000萬劑新冠肺炎的疫苗，今年3月陸續開始供貨。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果指出，39.3%民眾對疫苗效果表示不確定，38.3%民眾會擔心疫苗的副作用，但當問到若要取得「疫苗接種證明」才能出國時，原本不願意施打疫苗的民眾，有35.7%改變心意，表示願意施打。

為獲得安全有效的疫苗，我方政府採取多元外購與國內研發雙軌並行，目前確定洽購國外疫苗約2000萬劑，包含全球疫苗供應平台（COVAX）約476萬劑、阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗1000萬劑，以及莫德納（Moderna）疫苗505萬劑。

對於疫苗的施打進度、風險及族群等議題引發熱議與關注，《ETtoday新聞雲》民調中心於2021年3月3日至5日，也針對台閩地區年滿18歲以上民眾，以「手機簡訊」進行調查。

調查結果顯示，有38.3%民眾表示，若台灣可以取得新冠肺炎疫苗，願意儘速施打疫苗；另有51.6％民眾表示不願意儘速施打（含「不太願意」36.4%以及「完全不願意」15.2%）。

▲38.3%民眾表示願意儘速施打疫苗。（圖／ETtoday新聞雲）

調查結果指出，在民眾不願意施打的原因中，以對於疫苗效果不確定，以及擔心疫苗的副作用居多數，比例各佔39.3%、38.3％。同時，也有21.2%民眾認為台灣疫情控制得當，不需馬上施打疫苗。

值得注意的是，為重啟經濟與觀光產業，包括歐盟、以色列等國家已經開始研擬引進「疫苗護照」。《ETtoday新聞雲》的調查結果也顯示，若國人未來要出國入境其它國家需要提出「疫苗接種證明」時，有35.7%原本不想馬上施打疫苗的民眾表示願意馬上施打(含「非常願意」6.1%以及「有點願意」29.6%)。

另外，有56.7％民眾仍表示不願意馬上接種疫苗（含「不太願意」42.4%以及「完全不願意」14.3%）。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，前述調查的回收有效樣本數為1189份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.84%。在進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(110年1月底)進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▲「疫苗效果不確定」、「擔心副作用」是民眾不願施打疫苗的主要原因。（圖／ETtoday新聞雲）

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