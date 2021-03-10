ET民調／鳳梨被擋　49.9%擔心對岸擴大管制台灣農產品進口

▲台灣鳳梨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

中國大陸暫停進口台灣鳳梨，連帶影響民眾對兩岸關係的看法。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果指出，有49.9%民眾擔心對岸擴大管制台灣農產品進口。另外，有53.4%民眾認為，兩岸應「先擱置爭議，兩岸維持經濟交流與往來」。

中國大陸2月25日以台灣鳳梨有介殼蟲為由，突然宣布3月1日起暫停進口台灣鳳梨。農委會為此呼籲全民預購鳳梨，搶救原本有4.1萬多公噸要外銷大陸的鳳梨， 而全台瞬間也掀起買鳳梨、救鳳梨農的熱潮。

《ETtoday新聞雲》於2021年3月3日至5日，針對台閩地區年滿18歲以上民眾，以「手機簡訊」進行調查，回收有效樣本數為1189份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.84%。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，在進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(110年1月底)進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

根據調查結果顯示，有49.9%民眾會擔心未來大陸擴大對台灣進口農產品的項目管制（含「非常擔心」15.9%以及「有點擔心」34.0%）。

回答不太擔心大陸會擴大管制台灣進口農產品者，比例為26.1%；回答完全不擔心的民眾，比例為17.7%。

另外，調查結果也顯示，有53.4%民眾認為兩岸應「先擱置爭議，兩岸維持經濟交流與往來」；9.2%民眾認為「在大陸不承認台灣是一個主權獨立國家的前提下，拒絕和陸方有任何方式的交流與往來」；6.7%民眾「可以接受兩岸同屬一中，擴大雙方經濟與政治關係的交流」。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，若與前次調查結果相較，「先擱置爭議，兩岸維持經濟交流與往來」仍是主流民意，然而認為「在大陸不承認台灣是一個主權獨立國家的前提下，拒絕和陸方有任何方式的交流與往來」的民眾比例明顯降低。

▲49.9%民眾擔心未來對案擴大對台灣進口農產品的項目管制。（圖／ETtoday新聞雲）

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