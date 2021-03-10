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ET民調／主席大戰！國民黨支持者最愛韓國瑜30.8%　趙少康排第三

▲▼韓國瑜、朱立倫、趙少康、江啟臣。（合成圖／記者林敬旻攝）

▲由左至右為韓國瑜、朱立倫、趙少康、江啟臣。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨7月將舉行黨主席改選，新任黨主席握有2022年縣市長選舉提名權，同時也牽涉到2024年總統立委大選局面，備受政壇關注。根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，國民黨支持者最愛高雄前市長韓國瑜，比例高達30.8%，其次是前主席朱立倫，中廣董事長趙少康排名第三，現任黨主席江啟臣排名第四、孫文學校校長張亞中第五。

現任黨主席江啟臣任期於今年8月20日屆滿，為了避免與可望於8月28日投票的「顧食安」、「公投綁大選」2項公投干擾，國民黨規畫7月改選黨主席，新任黨主席擁有2022年縣市長選舉提名權。國民黨各路人馬磨刀霍霍，除了江啟臣宣布爭取連任、趙少康、張亞中表態參選，韓國瑜和朱立倫也被點名。

為了瞭解民眾最支持誰擔任國民黨主席，《ETtoday新聞雲》於2021年3月3日至5日，針對台閩地區年滿18歲以上民眾，以「手機簡訊」進行調查，回收有效樣本數為1189份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.84%。

▲▼ET民調。（圖／ETtoday新聞雲）

▲國民黨主席選舉支持度調查，朱立倫整體民意呼聲高。（圖／ETtoday新聞雲）

根據調查結果顯示，在被點名的參選人中，整體民意呼聲最高者是朱立倫，支持度27.6%；趙少康以及韓國瑜支持度分別為14.1%與14.0%，分居二、三名；江啟臣以12.6%的支持度，排名第四，第五名為張亞中，支持度1.1%。

值得注意的是，從政黨傾向的交叉分析來看，在國民黨的支持者中，韓國瑜以30.8%拿下最高支持度，朱立倫以30.0%的支持度緊追在後；趙少康的支持度為21.8%，排名第三；排名第四的江啟臣，支持度為12.8%；第五名為張亞中。

▲▼ET民調。（圖／ETtoday新聞雲）

▲國民黨支持者最青睞韓國瑜。（圖／ETtoday新聞雲）

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