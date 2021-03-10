ET民調／46.7%支持台灣跟進澳洲立法　要求google、臉書為新聞付費

▲澳洲立法通過，Facebook和Google若刊登新聞，就付費給新聞媒體。（示意圖／路透）



記者黃巈禾／台北報導

澳洲國會日前通過《新聞媒體議價法》，強制要求網路搜尋引擎以及社群媒體，若想刊登新聞，必須付費給新聞媒體。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果指出，國內有46.7%民眾表示支持澳洲政府的作法，認為台灣應該跟進立法。

澳洲政府在今年2月25日開出第一槍，立法要求Facebook（臉書）、Google等網路搜尋引擎及社群媒體，如果想刊登新聞，就得付費給新聞媒體，以矯正新聞媒體業蒙受的損失，並校正這些科技業巨擘在廣告市場獨霸的現象。

對於澳洲的新法，臉書最後也妥協，並宣布未來三年要砸下285億台幣投資新聞業。臉書和澳洲政府都宣稱這個結果是雙贏局面，加拿大、英國和法國也打算跟進澳洲。

根據《ETtoday新聞雲》民調中心在2021年3月3日至5日，針對台閩地區年滿18歲以上民眾，以「手機簡訊」進行的調查結果顯示，46.7%民眾支持台灣跟進此法案（含「非常支持」17.6%以及「還算支持」29.1%)。

另外，對於台灣跟進澳洲立法表示不太支持者，比例為20.4%；回答完全不支持者的比例則為9.4%，回答不知道或沒意見的比例為23.6%。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，該調查的回收有效樣本數為1189份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.84%。在進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(110年1月底)進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▲46.7%支持台灣跟進澳洲立法 要求google、臉書為新聞付費。（圖／ETtoday新聞雲）

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