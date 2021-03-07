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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鑿井、祈雨救水情...賴士葆：蔡政府最愛吹牛的「超前佈署」在哪裡

▲▼立法院院會 立委賴士葆 鄭運鵬 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

台灣近日水情吃緊，工業用水恐受衝擊，經濟部長王美花日前喊出旱災期間科學園區可「鑿井取水」引發譁然。國民黨立委賴士葆7日批評，工業五缺的問題已經是老生長談的舊話題，缺水缺電早就是企業界的嚴重隱憂，蔡政府執政5年來的因應政策在哪裡？蔡政府最喜歡吹牛的「超前佈署」又在哪裡？

賴士葆表示，如果真的擔心護國神山的科技業會缺電，在台灣的替代能源根本尚未到位，為什麼粗糙的推行非核家園，讓燃煤電廠火力全開，如今藻礁所在的三接案替換蘇澳電廠，遭到民意反彈，恐嚇國人三接案未過，護國神山的科技業會沒有電可以用，就要增加燃燒5百萬噸的燃煤發電來污染環境及傷害國人健康。如今乾旱不雨，擔心護國神山的科技業沒水用，要鑿井取水、要辦祈雨法會求助神明解決水荒，政府毫無專業管理能力來解決問題。

賴士葆批評，蘇貞昌兩度擔任行政院長，台灣水管漏水的嚴重依舊如昔，台灣一年漏掉4.4億公噸的水量，相當於2.5座石門水庫滿水位的水量，每下降1%的漏水率就可以節省4千萬噸水量，台灣水管管線老舊，漏水率的改進速度緩慢，每年改進0.3 %左右。

賴士葆表示，台灣的降雨量是世界的2.6倍，相較於以色列一年只降雨三十天，為何可以在乾旱的沙漠創造農業奇蹟，全球都在搶疫苗，以色列為什麼可以名列全球第一名疫苗施打的國家，就可以窺知什麼是有效能的國家治理，絕對不是土法煉鋼的「祈雨國家隊」和「鑿井國家隊」所可以相提並論的。

賴士葆更質疑，蔡政府上台的優先政策是什麼？是急著大陣仗的違憲修法把農田水利會的錢脈和人脈收歸國有，搶奪人民財產很有效率，水資源的分配解方在哪裡？解決缺水缺電的嚴重問題卻束手無策。

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