水情告急「產業五缺」浮現　吳斯懷：政府五缺才是國家生存大問題

▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者楊蕓／台北報導

近期水情告急讓「五缺」議題再度浮現，國民黨立委吳斯懷7日表示，缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才被視為台灣產業發展的最大問題，但他認為，「政府五缺」才是國家生存的大問題。

吳斯懷說明，第一，政府缺乏誠信，以意識形態治國，不相信專業，說謊欺騙人民才是台灣迫切的危機；第二、政府施政缺乏一致性，雙重標準讓人民反感，萊豬、防疫、疫苗、能源、環保、關中天、年改等，族繁不及備載。

第三、政府缺乏承擔，凡事甩鍋大陸、歸過前朝、撒錢應急，眼中只有選票，毫無中長期規劃，執政五年政策反覆，從來都沒認錯過；第四，政府缺乏國際觀，處理國際事務、外交問題，只會大內宣欺騙人民，網軍製作哏圖唬弄民眾，1450出草罵大陸，邦交國連續斷交、國際經貿談判毫無進度。

第五，政府缺乏民主素養，大喊反威權，做的卻是獨裁、極權、反民主，毀憲亂政、破壞憲法五權分立相互制衡原則，收編五院，成立一堆東廠機關，豢養網軍，只要與政府不同調，立刻出草。

吳斯懷批評，蔡政府基本上就是「選前開支票，當選就跳票」的思維，從來都不想要真正解決問題，碰到問題，慣用手法就是製造對立轉移焦點，甩鍋大陸、歸罪前朝、推給在野、撒錢摸頭，最後一招，立院多數暴力強行通過任何法案。

吳斯懷舉例，蔡政府施政能力被質疑，就罵大陸欺負台灣；鳳梨因為有蟲被禁運，就甩鍋大陸政治打壓；藻礁蓋三接被質疑，就罵國民黨、環團、獨派支持者是中共同路人，罵南部人不支持；年金改革違憲亂政，就羞辱退休軍公教搞垮國家財政；「千錯萬錯都不是民進黨的錯」、「抹紅、抹黑不成就製造對立」。

談到缺水問題嚴重，全台多個水庫水情吃緊，危及竹科高科技廠運作，經濟部長王美花稱「科學園區和工業區用水需求，可在旱災期間鑿井使用」。吳斯懷質疑，竹科每日用水15萬噸、台積電在全台灣廠區每日用水15.89萬噸，「什麼井能日產15萬噸的水？ 」他認為，鑿井抽地下水、建海淡廠都有後遺問題，專家建議的「污水回收再利用」是目前最適宜的解方。

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