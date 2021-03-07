臨渴掘井的經長＋向神祈雨的官員　葉毓蘭諷：疫苗買不到要喝符水？

▲大甲鎮瀾宮祈雨儀式。（圖／記者白珈陽攝）



記者蕭羽耘／台北報導

台灣南部水情吃緊告急，水利署與大甲鎮瀾宮7日上午合辦祈雨法會，國民黨立委葉毓蘭今天諷刺，有臨渴掘井的經濟部長、向媽祖祈雨的農業主管，搞不好疫苗買不到後，也會要喝符水保平安。

葉毓蘭在臉書表示，農委會農田水利署今天請出人稱「雨水媽」的大甲媽祖祈求天降甘霖，時隔58年，大甲鎮瀾宮至今已舉辦過3次祈雨法會，清朝年間、日治時期和民國52年，聽說58年前的祈雨大典後，不到一個時辰，誠意感動天，降下甘霖解除旱象。

葉毓蘭說，鎮瀾宮的董事長顏清標表示，這是他第一次祈雨，不知道會不會有效？她請顏董不要有太大的心理負擔，如果甘霖普降是大甲媽慈悲。

至於水利署去找鎮瀾宮祈雨，葉毓蘭吐槽，這是最近XX國家隊的傑作，主要還是經濟部長王美花回應缺水問題時，講出要「鑿井取水」，倘若藻礁公投通過，除了繼續添媒加火，搞不好王美花會要全民鑽木取火發電。

葉毓蘭諷刺，以此類推，有臨渴掘井的經濟部長、向媽祖祈雨的農業主管，搞不好，疫苗買不到後，也會要大家喝符水保平安；從官員種種表現來看，不管是農業、抗旱、能源，政府從來都不做長遠的規劃。

她表示，阿花部長用增加燃煤的恫嚇牌，幫藻礁公投連署逼出天量，現在又用鑿井逼出國人的智商，希望執政團隊能夠加把勁，對於水電等資源利用與農產品產銷問題，專心做好長期規劃，千萬不要臨時抱佛腳，淪為讓人看破手腳的神鬼戰隊。