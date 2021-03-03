「狂吃18個月鳳梨才能消化中國封殺」　馬文君憂：熱情能持續多久

▲鳳梨。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蕭羽耘／台北報導

中國以檢出多種介殼蟲為由封殺台灣鳳梨，許多人響應挺果農運動，但國民黨立委馬文君擔憂，鳳梨熟成需要18個月，農民就算從現在開始減種，也要一年半之後，才能完全消化原本輸出中國大陸的產量，而全民吃鳳梨的熱情能持續多久？。

馬文君在臉書指出，挺農民、吃鳳梨蔚為風潮，原本將銷往中國大陸的5萬噸，幾乎都已成功轉售，但還是必須負責任地說，這恐怕只是「治標不治本」。

根據統計，台灣每年銷往中國大陸的鳳梨約5萬公噸，其中30%來自屏東，14%來自高雄，14%來自台南，13%來自嘉義，南投則排名第5，也有12%。但因為氣候因素，產期各有不同，熱帶的高屏鳳梨，2月就能出貨，3月起輪到雲嘉南，南投則從5月開始出貨。

馬文君不禁提問，全民吃鳳梨的熱情能持續多久？風潮一過該怎麼辦？鳳梨熟成需要18個月，就算農民從現在開始因應變局減種，也要一年半之後，才能完全消化原本輸出中國大陸的產量。

她認為，與其呼籲民眾狂吃18個月，「轉單」才是正解，但民進黨能否面對現實？事實上，台灣許多農產品，尤其是鳳梨，都在中國大陸海關享有快速通關禮遇，就算轉單成功，增加的運輸與保鮮成本可能吃光農民利潤。

而鳳梨風暴的第一時間，馬文君指稱，行政院長蘇貞昌一度「逆風」定調，這不是政治問題，是檢疫問題，只是蔡總統與民進黨都瘋狂操作「中國打壓」，導致檢疫問題又變成敵我問題。

她表示，如果是檢疫問題，還可能可以透過事務性協商談判，如果是敵我問題，就只剩「漢賊不兩立」的堅壁清野，也請民進黨政府跟農民們攤牌，今天是鳳梨，明天是香蕉，後天可能是稻米，這就是「抗中保台」的戰損，請大家共體時艱。