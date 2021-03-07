鎮瀾宮祈雨神鳥「商羊」突墜地　媽祖心寬不在意…第一擲就聖筊

▲傳說中神鳥「商羊」一旦起舞就能招雨。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

大甲鎮瀾宮與水利署7日上午合辦祈雨法會，儀式進行到一半出現小插曲，現場高掛的神鳥「商羊」突然疑因紅線斷裂掉落在地，引起民眾一陣騷動，宮方工作人員趕緊為「商羊」重新綁上紅線，讓儀式繼續進行。所幸當主持法師請示鎮瀾宮二媽媽祖「貞節媽」今日法會是否滿意、今年能否風調雨順時，二媽一口允諾、第一擲即是聖筊，對於「商羊」意外掉落並沒放在心上。

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▲法師第一擲即出聖筊。（圖／記者白珈陽攝）

台中教育大學台灣語文學系主任林茂賢表示，本次法會出現的黑色大鳥「商羊」，又名「知雨之鳥」，傳說中只要牠跳起舞來便會招雨，因此除了宮方工作人員會在法師叫喚時應聲搖動商羊，也特地將商羊的造型做成一隻腳彎曲、一隻腳直立，其狀就似跳舞，更為生動。

▲商羊又名「知雨之鳥」。（圖／記者白珈陽攝）

今日上午9時法會準時舉辦，未料儀式進行到一半，「商羊」竟突然掉落，引起現場一陣騷動，經檢查疑似是紅線斷裂，工作人員連忙找來更堅固的紅線，將其重新綑綁。法會尾聲時，主持法師向法壇上的神明，包括鎮瀾宮二媽媽祖貞節媽與太子元帥、福德正神和神農大帝請示，今日法會滿不滿意、是否可以讓儀式結束，以及今年能否風調雨順，擲出第一筊就出現聖筊，顯現二媽對於「商羊」意外掉落並沒有怪罪。

有媒體詢問林茂賢，若儀式後仍無下雨應如何解讀，他指出，若沒下雨，祈雨法會也有安定民心的作用，還可提醒民眾節約用水。

▲法壇上有鎮瀾宮二媽媽祖貞節媽與太子元帥、福德正神和神農大帝等神明。（圖／記者白珈陽攝）

祈雨儀式結束後，台中市長盧秀燕接受採訪時表示，感謝大甲鎮瀾宮與農田水利署台中管理處聯合舉辦這次法會，希望透過大家誠心參拜，祈求風調雨順、國泰民安、四季無災、所求如願、天降甘霖，再次感謝大家參加，也祝福今日一切順利，大家身體健康、萬事如意，感謝雨水媽的守護，保佑大家平安。

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