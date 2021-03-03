李正皓神比喻：中國當北風「美國當太陽」　美日港澳全挺台灣鳳梨

▲李正皓用「北風與太陽」比喻中美兩國，在鳳梨事件展現的差異。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

中國以台灣鳳梨檢出介殼蟲為由，宣布3月1日起暫停台灣鳳梨進口，不僅激發全民搶救鳳梨的風潮，現在國際間也紛紛表態相挺台灣鳳梨，包括美國、日本、香港、澳洲都想幫忙促銷台灣的鳳梨。政論名嘴李正皓在新聞節目《關鍵時刻》上，以「北風與太陽」的故事比喻，中國一直當北風，美國當然就當太陽。

主持人劉寶傑引言指出，當美國決定與中國對幹就變成兩極世界了，這個時候美國極力的拉攏台灣，可是中國也在這個時候，不買台灣鳳梨了，妙就妙在不到一個禮拜的時間，出口到中國的份額，台灣人自己買完了，現在香港也要買、日本也要買「你逼著大家跟你對幹嘛！」

▲AIT藉由鳳梨事件的機會，在臉書曬鳳梨跟台灣民眾搏感情。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



李正皓表示，「這就是北風與太陽的故事啊！當你中國人一直做北風，美國人就當跑來當太陽啊！」AIT馬上在臉書上曬台灣鳳梨，連處長酈英傑桌上都擺了3顆鳳梨，雖然AIT買不了幾箱鳳梨，但是這表態很清楚，在這種大氛圍之下，當中國做出這種制裁動作，就逼著大家選邊站。

李正皓說，上禮拜五中國宣布要制裁，228連假之後農委會宣布，4萬多噸全部賣完了，中國打的如意算盤是十幾億的鳳梨，可以讓整個台灣內部產生討厭民進黨的情緒，結果卻是更團結。

李正皓進一步分析，國際間也開始挺台灣，過去1年賣日本2000多公噸，今年日本大舉訂了5000多公噸，另外台灣鳳梨在香港被買翻了，香港一國兩制惹不起中國，「總可以買台灣鳳梨吧」，澳洲去年3月簽訂讓台灣鳳梨外銷的協議，5月第一批要飛過去，卻因為疫情的關係宣布暫停，去年一整年只賣50公斤，現在澳洲又開始討論可以買台灣鳳梨。

▲劉寶傑表示，中國根本做球給大家殺。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



主持人劉寶傑驚呼，「你不是做球給大家殺嗎！」

李正皓總結，中國為了打壓台灣的鳳梨，卻讓所有的人找到機會，站到中國的對立面，「透過鳳梨這件事跟你唱反調」，而且這幾乎是無本生意，14億的產值大家攤一攤，成本也沒多少，但是大家就是要讓中國難看。

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