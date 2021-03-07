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苗栗永和山水庫見底！土地公廟露出　奇景浮現如「羅馬競技場」

▲苗栗水庫乾到見底　台版「水庫羅馬競技場」意外曝光。（圖／林桔春提供）
▲連月乾旱，讓台灣多處水庫乾涸見底。（圖／林桔春提供，下同）

記者陳凱力／苗栗報導

竹苗中水情持續拉警報，多座水庫已乾涸見底，即使這兩日的雨勢頗大，也進帳無感，苗栗永和山水庫的水面下原本隱藏著一座「水下土地公廟」，因為水位節節下降，浮出水面，一旁岩壁乍看像極羅馬競技場，也意外成為乾旱奇景，還有明德水庫上游，也因為湖底裸露龜裂，變成大草原，旁邊還有一小瀑布，奇景再現，卻彷彿警報燈亮，令人憂心忡忡。

繼寶山水庫蓄水量僅剩20%；寶二12%，苗栗的明德水庫也只剩10%、鯉魚潭水庫15%、永和山水庫11.9%的儲水量，竹苗中水情燈號一片慘紅。

在永和山水庫下的這座土地公廟，在水情正常的情況下，應該是隱藏在水中的「水下土地公」，但從去年開始，水庫進少出多，水位不斷下降，連「水下土地公」都被逼著探出頭，直到完全浮出水面，旁邊還有類似「羅馬競技場」的岩壁、石柱，宛如「台版水庫競技場」，奇石雖美，卻令人開心不起來。

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▲苗栗水庫乾到見底　台版「水庫羅馬競技場」意外曝光。（圖／林桔春提供）

▲▼竹苗中多座水庫，儲水量最高的不過20%，最低的已快跌破10%以下，原本藏在水中的土地公廟，都露了出來。

▲苗栗水庫乾到見底　台版「水庫羅馬競技場」意外曝光。（圖／林桔春提供）

頭份市民林桔春說，這座水下神殿僅有空的土地公廟並無神尊，以前只能遠遠的看，沒辦法靠近，但是今年乾旱嚴重，幾乎整個底都看得到，甚至還能走到裡面。還有明德水庫上游，也因為乾涸讓湖底裸露龜裂、變成沙洲，還有過去的小草原，現在也變成一片乾土，順著階梯就能走下水庫，可以看到浮板擱淺。

▲苗栗水庫乾到見底　台版「水庫羅馬競技場」意外曝光。（圖／翻攝台灣水庫即時水情）

▲從永和山、寶山、寶二、明德、鯉魚潭、德基、石岡壩等水庫儲水量都亮起紅燈。（圖／翻攝台灣水庫即時水情網站）

▲苗栗水庫乾到見底　台版「水庫羅馬競技場」意外曝光。（圖／林桔春提供）

▲▼水庫乾涸出現類似「羅馬競技場」的景色

▲苗栗水庫乾到見底　台版「水庫羅馬競技場」意外曝光。（圖／林桔春提供）

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