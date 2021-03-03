挺農民！「日吞18公斤鳳梨連2周」　黃創夏認失言：我錯了！

▲ 鳳梨。（圖／資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣鳳梨遭中國禁止進口，國內發起吃爆鳳梨運動挺農民。知名媒體人黃創夏日前也在節目上鼓勵大家，挺過去！「每個人1天吃18公斤的鳳梨，吃兩個禮拜，很難嗎？」此番言論引發網路熱議，黃創夏3日也透過臉書表示口誤，連喊三次「我真的錯了」。

黃創下日前於政論節目《鄭知道了》表示，中國停止42萬噸台灣鳳梨進口，那就把這個數字除以台灣2300萬人，除下來每個人1天18公斤，吃兩個禮拜很難嗎？對台灣來講沒那問題。

然而，這樣的說法則遭到質疑；黃創下也透過臉書表示，2月27日中午錄影當時，因為心有旁騖，有感而發，忘了自己都已經50多歲了，竟然還敢和學生時代時期般的邊心算還邊發言，一心多用之下造成口誤不察，被特定力量抓到話柄，讓他們嗨了好幾天，就當作是失言總要付出的代價，隨他們高興去吧，不過，「我還真的是說錯了，有錯當然要認！」

黃創下解釋，因為當天只看到台灣一年的鳳梨總產量是「42萬公噸」，聽到某些特定力量把共產黨的「鳳梨突襲」當成「世界末日」般在鬼哭神號，覺得實在不必如此大驚小怪，因此才想到把一年42萬公噸換算成2300萬人的年均值是多少，覺得「一個人一年18公斤」的數字根本不是難題，「我真是錯了！」

節目錄影結束後之後，黃創夏釐清了事情狀況發現，「一年42萬公噸總產量」的鳳梨當中，僅有約10％是要賣到大陸去，換言之，其實衝擊量的取用上，「我真的錯了」，應該是用「4萬公噸」去計算，除以2300萬人的話，衝擊量只有「一人才1.8公斤」，真的是只要在未來幾個月的鳳梨產季之內，每個人只要多吃一顆鳳梨，共產黨的「鳳梨之亂」毫無殺傷力！

經過這次的失言風波，黃創下說事實證明了，才在短短幾天內，台灣的認購鳳梨潮之下，增購量已經超過「4萬公噸」了。

▼資深媒體人黃創夏在政論節目上表示，1人1天吃18公斤的鳳梨，連續吃兩個禮拜，就可以解決中國禁止台灣鳳梨的外銷危機。（圖／翻攝鄭知道了）



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