蔡英文稱台灣鳳梨外銷澳洲　羅智強：只是果乾...

▲羅智強爆去年賣到澳洲的56公斤鳳梨是「果乾」。（圖／翻攝自羅智強臉書）

記者徐政璿／台北報導

中國大陸暫停輸入台灣鳳梨引發軒然大波，國民黨台北市議員羅智強發現，總統蔡英文去年3月宣傳鳳梨成功外銷澳洲的臉書貼文，結果發現去年只有56公斤鳳梨銷往澳洲，且全部是果乾，讓他忍不住痛批：「蔡英文，妳的臉不痛嗎？」

羅智強表示，去年3月，蔡英文在臉書上說：「最近，我們終於突破了檢疫的障礙，要把鳳梨賣到澳洲」，結果卻被抓包，去年只賣到澳洲56公斤，還不是鳳梨鮮果，只是「鳳梨乾」，直接賞了蔡英文巴掌。

羅智強指出，農委會尷尬的解釋：「鳳梨本身比較重，換算成運費將會非常貴，代表賣到當地市場的價格會很高，市場競爭力會比較差，導致生鮮鳳梨還無法在澳洲順利拓展開來」，農委會講的不是沒有道理，蔡政府事情沒做好就在大內宣，這也不讓人意外。

羅智強說，但農委會不經意的講出一句實話，就是「運費」很大程度的影響鮮果的競爭力，在台灣旁邊的中國大陸，當然會是最適合水果出口的市場。鳳梨出口大陸地區的比重，2016年是95.51%，2017年飆高到97.31%，之後也都超過九成。農委會年年在講說要「分散市場」，年年都在「努力中」

羅智強諷刺，那農委會做了什麼措施來改善集中現象呢？顯然是沒有，現在鳳梨不能出口中國大陸了，才來抱佛腳，來得及嗎？