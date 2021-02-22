和閨蜜度假「都不接電話」　她下機就被男友擊斃...好友一起陪葬

▲女子和好友慘被接機男友擊斃。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約一名女子因為和男友吵架，和閨蜜一同出國度假散心，結果開心度假回來，與閨蜜都被前來接機的男友開槍擊斃。23歲凶嫌梅內德斯(John Menedez)落網表示，因為他不爽女友和閨蜜度假時都不接他電話，才會下手犯案。

警方表示，居住在紐澤西州西紐約市(West New York)的梅內德斯是一名獄警，與住在紐約市的40歲女子史皮爾伯格(Anna Shpilberg)交往，史皮爾伯格與好友路易絲(Luiza Shinkarevskaya)16日度假回國後，被人發現陳屍在機場附近的車內，2人身上都有槍傷。

梅內德斯告訴警察，女友14個月前剛和前男友分手時，雙方開始交往，近來發現對方又開始和前男友聯繫，所以他對於女友突然跑去旅遊十分不安，一直撥打電話對方都不接。死者友人透露，梅內德斯是一個控制狂，時常要求死者向他回報行蹤，「我們都覺得他對她來說太年輕了，但我們也不方便插手別人感情」。

死者史皮爾伯格與好友路易絲都是烏克蘭移民，身為牙醫的她還是一名單親媽媽，育有一名15歲兒子。目前梅內德斯被控2項謀殺罪與持有武器，被關押在艾塞克斯郡(Essex County)監獄中，出庭日期尚未被宣布。

NJ corrections officer admits to killing two women, court papers allege https://t.co/VOtxljyFew pic.twitter.com/5Sde4fkciX — New York Post (@nypost) February 19, 2021

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