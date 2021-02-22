放學一起回家...哥目睹4歲妹突然遭機車擄走　體內驗出2男DNA

▲警方已逮捕到其中1名嫌犯與犯案機車。（圖／翻攝自twitter／HAPUR POLICE）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦一名4歲女童與哥哥走在街上時突然被人擄走，警方後來在一田野中找到女童，體內驗出2名成年男子DNA，生前遭到2人集體性侵，目前已逮捕到其中一名22歲男大生庫馬(Anuj Kumar)到案。

4歲女童18日下午4時在北方邦辛巴瓦利區(Simbhavali)家附近，與哥哥一同放學回家時，突然遭2名騎機車的男子擄走，哥哥因為追不上機車趕緊跑回家通知，她則被帶到密拉特市(Meerut)的基特霍爾(Kithore)進行性侵，警方最後在距離家中約14公里的一田野中找到人。

警方表示，由於調閱監視紀錄器都沒拍到嫌犯行蹤，懷疑2人是刻意避開街上監視器，後來一名在基特霍爾飼養山羊的老人報案，他目睹2名男子抱著一名女童爬到樹上，還目睹2人進行性侵，嚇得他趕緊跑到村莊內報案。

村民趕到現場時，凶嫌已經逃跑，警方到場後將受害女童送到醫院接受治療，目前已逮捕22歲男子庫馬，據了解，他是一名就讀理工學院的學生，去年已經結婚，事發當天他是從岳父家返回時，在路上綁架了受害女童。警方目前仍在追查另外一名男子下落。

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