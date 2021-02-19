電腦選號「手滑」誤買50張彩券　她爽中5585萬元：興奮到失眠！

Virginia woman's mistake leads to $2 million Powerball jackpot: A Virginia woman who made a mistake while buying her lottery tickets online accidentally ended up with 50 tickets for a single Powerball drawing -- and won $2 million. https://t.co/VHogGmjpzB — Opening Day Game (@OpeningDayNFL) February 17, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州一名婦人上網購買彩券時，一個不小心買了50多張隨機選號的彩券，而不是像平常一樣一次只買一張，沒想到開獎時發現，無心插柳的意外竟然讓她好運翻倍，一共贏得美元200萬元（約台幣5,585萬元）獎金。

來自麥克萊恩(McLean)的亞裔女子貝蒂(Betty Wong)表示，上月13日她在網路上購買Powerball彩券，電腦選號時不小心買成50張，結果彩券的前5個號碼與開獎號碼匹配，只有特別號沒中，讓她贏得美元100萬元（約台幣2,792萬元），由於她有另外加錢購買PowerPlay，只要有中獎獎金就能夠立刻翻倍。

貝蒂領獎時開心表示，「中獎當下以為自己看錯號碼，還特別把老公叫起來，結果2個人因為太開心了，後來失眠一整晚」，她計畫將獎金用來幫助照顧家人。

▼女意外買了50張彩券，結果幸運中大獎。（圖／示意圖／達志影像）

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