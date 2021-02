德州「斷電」11歲兒遭凍死！母怒控告2電力公司　求償28億

▲11歲的潘內達第一次看到雪。(圖/翻攝自GoFundMe)



記者張方瑀/編譯

德州日前下起罕見暴風雪,氣溫驟降至零下20度,多處斷水斷電災情慘重,其中就有一名11歲男童疑似因為斷電後無法開暖氣,導致全身凍僵死亡。男童的母親也向當地電力公司提起告訴,求償1億美元(約台幣28億元)。

根據ABC報導,現年11歲的潘內達(Cristian Pineda)2年前跟著母親移民到德州休士頓,在他去世前一天,還因為生平第一次看到雪而在後院玩得不亦樂乎。他的母親瑪莉亞(Maria Pineda)說,當天家中斷電,溫度又驟降至零下,潘內達只能跟3歲的弟弟在房間裹上厚毛毯取暖,但隔天醒來卻發現他毫無動靜,緊急送醫後仍宣告不治。

11 y.o. Cristian Pavón Pineda from Conroe, Texas enjoyed his first experience with snow, while his home suffered a power loss. Less than 24 hrs later his mom found the sixth grader dead from hypothermia in his bed where temperatures hit single digits. https://t.co/BG28TBQUnS pic.twitter.com/FaUpuMw4Zd