呼籲美國「勿干涉內政」！王毅盼拜登放棄貿易戰：願與美溝通

▲王毅在藍廳論壇上表示，盼美國能取消川普政府對中國加徵關稅等政策。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社台北22日電

中國國務委員兼外交部長王毅今天說，中美兩國元首於春節前的通話，為處於十字路口的兩國關係指明方向；也盼美國放棄川普時代對中國的加徵關稅、制裁中企，和限制中國科技進步等政策。

根據中國國外交部官網上午公布的通稿，王毅22日在「對話合作，管控分歧推動中美關係重回正軌」藍廳論壇的開幕式中致詞中，作上述表示。

王毅指近年中美關係脫離常軌，陷入建交以來最困難局面，根源在於「美國前政府」出於政治需要，對中國走向和政策作出嚴重誤判和歪曲解釋，遏制打壓中國。

他又說，中美關係要撥亂反正，需打破各種「對華錯誤認知而人為砌起的高牆」，客觀準確瞭解、認識和讀懂中國。

他並稱，美國新政府正審視評估對外政策，盼政策制定者能順應歷史潮流，看清世界大勢，摒棄偏見，避免猜忌，推動「對華政策」回歸理性。

王毅也呼籲拜登（Joe Biden）政府推翻川普（Donald Trump）時代對中國採取的遏制政策。他表示，希望美國「放棄對中國產品加徵不合理關稅、放棄對中國企業和科研教育機構實施各種單邊制裁，放棄對中國科技進步進行無理打壓」，為兩國合作提供必要條件。

他也談到台灣、香港和新疆等議題。他說，中美關係要重回正軌，首先要不干涉彼此內政，呼籲美國停止對中共、中國政治制度的「抹黑詆毀」，「停止縱容甚至支持台獨分裂勢力的錯誤言行」，「停止在香港、新疆、西藏等中國內部事務上損害中國主權和安全」。

針對西方國家對中國民主人權的批評，王毅也提出辯駁。他說，中國始終是堅持發展「人民民主」的國家，實行的社會主義民主政治，是堅持「中國共產黨領導、人民當家作主、依法治國」三者有機統一。

他並稱，民主不是少數國家專利，實現民主的形式豐富多彩，沒有固定模式、標準答案。而中國實行的社會主義民主政治，是堅持「中國共產黨領導、人民當家作主、依法治國」三者有機統一。

在人權部分，王毅強調中國將「生存權、發展權」作為首要基本人權，強調中國的「脫貧」成果、新疆的經濟產值和人均壽命均提高，又宣傳中國對2019冠狀病毒疾病的抗疫成果。

針對兩國交流，王毅呼籲美國「解除對中國教育、文化、新聞、僑務等團體在美活動的限制」，「解除對美國地方政府及各界對華交往的嚇阻」，「鼓勵和支持兩國恢復高校（大學）、研究機構、留學生等正常的人文交流項目」。

王毅強調，中國進行對話的大門始終敞開，「我們願隨時與美方進行開誠布公的溝通」。

他又指中國國家主席習近平和美國總統拜登於農曆除夕的通話，為處於十字路口的中美關係指明了方向，「再寒冷的冬天也會過去，希望的春天總會到來」。

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