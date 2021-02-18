莊瑞雄直言「江啟臣慘了」：你們的立委吳斯懷台灣、中國分不清

▲吳斯懷。（資料照／記者李毓康攝）

記者蕭羽耘／台北報導

海巡艦艇為提高辨識度，這次塗裝新增加「TAIWAN」，但國民黨立委吳斯懷18日卻發文稱「釣魚台是中華民國領土，再改塗裝為CHINA，我們一定舉雙手贊成」，該文現雖已刪除再更新，仍引發軒然大波，也讓民進黨立委莊瑞雄直呼「江啟臣慘了」。

針對吳斯懷刪文一事，莊瑞雄今天在臉書直言，國民黨主席江啟臣慘了，你們的立委台灣中國傻傻分不清，同樣身為立委，嚴厲譴責吳斯懷這樣的說法。

莊瑞雄說，當海巡艦艇增加「TAIWAN」字樣新聞露出，很多台灣的親中派都出來唱衰和嘲笑，說這樣是在作秀和自爽，如今甚至連改為「CHINA」字樣的荒唐言論都出現了。

莊瑞雄表示，國家認同這種大事這麼容易就露餡，關鍵時刻會更可怕，還好吳斯懷已退役，但事主是國民黨的立法委員，國民黨也必須檢討。宣示台灣主權存在，並非國民黨口中的「自慰式滿足」，不是自慰而是自衛；不是CHINA，而是TAIWAN。

其他人也看了這些新聞...

►趙少康若接任國民黨中評委 NCC最重可罰「中廣」200萬元

►國民黨批NCC是民進黨打手 趙少康接中評委「顧問性質不具權力」

►趙少康酸NCC「動作真快」：中評委沒權沒薪、一年才開一次會



►振興一下我們的美麗