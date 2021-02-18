趙少康酸NCC「動作真快」：中評委沒權沒薪、一年才開一次會

記者羅婉庭／台北報導

國民黨江啟臣主席17日正式聘請中廣董座趙少康擔任中評委。不料國家通訊傳播委員會（NCC）立即表示將啟動調查，最重可罰中廣200萬元。對此，趙少康18日大酸NCC「動作真快」，強調國民黨的中評委沒實權、沒領薪水，且一年才開一次會，NCC不應過度擴張法律。

▲趙少康受訪。（圖／記者黃克翔攝）

針對NCC將針對趙少康接任中評委一職啟動調查，趙少康上午出面回應，國民黨的中評委有一千多人，一年才開一次會，且是顧問性質，不是黨工、沒有實權、沒有領薪水，更不是主管工作，因此不在廣電法規範。

趙少康表示，NCC有法律專家應該知道，但他們卻要送委員會討倫，「這根本不用討論，既是法律就不能擴張解釋！」中評委根本不值得NCC大動干戈，只是一年開一次會的顧問，NCC再怎麼樣都要遵守獨立公正的精神。

趙少康指出，相關法規在NCC規章裡面一定有，總統府組織法裡面也有，「不然總統府怎麼聘資政、國策顧問呢？」擴大解釋法律很不好，民進黨一黨獨大，但不能一黨霸道，獨立機關不要為政治服務，更不要為政黨服務，若打行政訴訟他們不會贏。

趙少康表示，如果他當選主席後還繼續經營媒體，那當然就違反廣電法，但他早講過當選就辭掉董事長、總經理，股份通通轉移，依法來做。

此外，趙少康表示，2022年地方縣市長及議員選舉，他一定會全力輔選國民黨候選人，直言「民進黨最好都緊張起來」，蔡英文跟地方政治人物的政績也會拿出來評論。