羅秉成接棒丁怡銘　江啟臣：發言人要「溝通溝通再溝通」

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院發言人懸缺長達3個月，行政院18日宣布由政務委員羅秉成兼任。對此，國民黨主席江啟臣除了表示恭喜，也期許羅秉成能真正做到溝通的角色，並落實蔡英文總統常講的「溝通溝通再溝通」。

行政院前發言人丁怡銘去年11月因牛肉麵風波請辭，由行政院秘書長李孟諺暫代。行政院長蘇貞昌18日在院會中決定，懸缺3個月的發言人職務由具法學專業背景的政務委員羅秉成兼任。

媒體詢問，今年元旦正式開放萊豬進口，時任政務委員的羅秉成曾在記者會中開嗆地方條例凡有「乙型受體素一律不得檢出」規定者違憲。對此，江啟臣表示，希望他兼發言人後能改變過去這種態度，「發言人是政府的門面，除了是外界所謂的化妝師，更重要的是溝通。」

江啟臣表示，過去行政院發言人請辭或被辭職，很多都是因為在跟社會、媒體做政策溝通時出嚴重問題，溝通不當引發社會反彈，因此除了恭喜羅政委擔任發言人，但也希望他能真正做到溝通。

江啟臣說，去年行政院最讓外界感受不到溝通的就是萊豬進口，這也是為什麼有這麼多民眾連署8月28日的公投，因為政府沒有溝通就開放萊豬，對於民眾的擔憂也不進行有效溝通和研擬配套，讓民眾失望，他強調，若羅秉成要扮演好發言人的角色，那就要落實蔡英文總統常講的「溝通溝通再溝通」。