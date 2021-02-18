江啟臣入選《時代》2021未來人物　白宮國安顧問、鬼滅之刃作者都在名單上

▲國民黨主席江啟臣獲《2021 TIME100 NEXT》評選為「百大未來領導人」。（圖／取自TIME網站）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣獲美國《時代》雜誌（TIME）評選為2021百大「明日之星」（2021 TIME100 NEXT），創國民黨先例。這次《時代》雜誌列入的人選，還包括現任34歲芬蘭總理桑娜馬林（Sanna Mirella Marin）、美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）以及鬼滅之刃作者吾峠呼世晴。

Time 100 Next是由《Time》雜誌統籌的年度評選，每年從政治、經濟、科學、體育、流行等各領域，選出全球最具影響力的100位人士，2019年開始Time推出100 Next評選，讓外界能多了解被看好將改變世界的未來主人翁。

《時代》指出，江啟臣為亞洲最「老牌政黨」國民黨（KMT）有史以來最年輕的領導人，他知道改革台灣的國民黨並非易事；在國民黨連續兩次遭遇慘敗的情況下，他知道要帶領黨擺脫高齡化，並吸引新世代的選民。

《時代》認為，問題在於，國民黨長期以來一直認為台灣和中國大陸是同屬於一個國家，這一觀念受到了北京的歡迎，但卻與渴望開拓自己道路的台灣年輕人疏遠。

《時代》表示，重新調整這個立場，對國民黨的未來至關重要，但是，這有可能激怒日益鷹派的北京政府。北京政府一再誓言，一旦台灣宣布獨立，將展開侵略行為，而美國售台灣軍武，也可能捲入區域衝突。《時代》甚至認為，區域穩定取決於江啟臣權衡情勢，以及抑制來自國民黨內民粹聲音的能力。

最後，江啟臣也告訴《時代》：「青年將成為我們黨的主要決策者。」

對於入選《時代》2021未來人物，江啟臣18日受訪時表示，《TIME》的內容提到國民黨未來轉型、區域安全穩定上的決策立場，都是受到高度關注與期待的，因此，未來國民黨改革將會持續，而且會團結、穩健，「我們不會躁進，但會堅定持續走改革路線」。