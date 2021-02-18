國民黨批NCC是民進黨打手　　趙少康接中評委「顧問性質不具權力」

▲趙少康。（圖／記者黃克翔攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨17日宣布增聘中廣董事長趙少康為中評委，未料，國家通訊傳播委員會（NCC）立刻表示將啟動調查，並不排除重罰中廣200萬。對此，國民黨認為，NCC很明顯地擴張廣電法「黨政軍退出媒體條款」的規定，NCC恣意違法，已經淪為民進黨政治的打手。

根據NCC說法，如果在政黨章程內有明定工作內容，就屬黨務人員，就不能投資廣電媒體，趙少康若接下聘書，將依《廣播電視法》及施行細則了解其政黨章程、組織架構，調查是否違法？若違法最高將重罰中廣200萬元罰鍰，且不改正者，得連續處罰。

不過，國民黨認為，《廣電法施行細則》第3條明定，即使是政黨組織中明定之人員，如屬「顧問性質」者，即不算是廣電法「黨政軍退出媒體條款」所限制的「政黨黨務工作人員」。

國民黨進一步指出，根據《中國國民黨黨章》第24條規定，國民黨中評委正是這種榮譽性的顧問職務。

此外，根據《中國國民黨中央評議委員會議規程》，中央評議委員會議每年才舉行一次，中評委大多是給黨國大老、資深前輩的榮譽職位，實際決策或執行還是由黨中央負責，中評委僅僅是黨內顧問的性質，不具有任何實質的權力。

國民黨認為，如果NCC連中評委都認定是「政黨黨務工作人員」，而要求趙少康就任中評委後必須退出中廣經營，那不僅是因人設事、過度擴張法律，更是再度公然介入媒體經營，這樣的NCC明顯已經違反政治中立的規定，而淪為民進黨的打手。

國民黨強調，NCC成立的目的是為了超脫政黨黨派之外，獨立行使媒體監理權限，而不是迎合執政黨去打壓、干擾任何人行使政治權利；NCC以監理媒體之名，干預國民黨黨主席選舉，已經嚴重失格，NCC主委應該下台負責。