江啟臣獲選《時代》2021百大未來領導人　「欣慰國民黨革新被國際看見」

▲國民黨主席江啟臣獲美國時代雜誌評選爲百大「次世代領導人」。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席江啟臣獲美國《時代》雜誌（TIME）評選為2021百大「明日之星」（2021 TIME100 NEXT），是國民黨的歷任領導人當中，首位獲得此頭銜殊榮的黨主席。對此，江啟臣表示榮幸、欣慰，國民黨的改革會持續，他也注意到日本漫畫《鬼滅之刃》作者吾峠呼世晴也獲選，「我覺得蠻高興的，也很榮幸，跟她來種另類同框。」

江啟臣18日在立法院受訪時表示，這不是他個人的獲選， 而是國民黨過去這段時間的革新、改變，被國際媒體看到，國際社會也相當期待，除了感到欣慰之外，也會更努力加油。

江啟臣表示，《時代》報導提到，國民黨在未來轉型以及在區域安全穩定上的決策、立場，都是他們高度關注與期待的，因此國民黨的改革會持續，且團結、穩健、不躁進，堅定地走改革路線。

《時代》雜誌百大「次世代領導人」領袖組名單，除了江啟臣之外，美國國家安全顧問蘇利文也名列其中。江啟臣說，蘇利文年輕、專業、有獨到見解，更重要的是他年輕時就加入國安團隊，有一定經驗，期待未來有更多對話和合作的機會，能和他同框是榮耀也是壓力，畢竟都屬於同個世代，在這個環境下，我們肩負更多責任。

江啟臣也笑說，他還特別關注到最近很紅的日本漫畫《鬼滅之刃》作者吾峠呼世晴也獲選，「我覺得蠻高興的，也很榮幸，跟她來種另類同框。」