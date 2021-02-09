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立百病毒人傳人！陳時中曝大流行機率　揭「4恐慌因子」：沒藥可醫

▲▼0129中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

針對國外專家示警，死亡率高且人畜共通的「立百病毒（Nipah virus）」恐成下一波流行疾病。而指揮中心今（9）日召開記者會時表示，立百病毒本身有幾項特性會讓大家感到恐慌，包括自然宿主與SARS或新冠肺炎一樣都是蝙蝠、人傳人及沒有疫苗等，不過，日前跟農委會等相關部會開會後研判，引起大流行的風險是低的，且基本上在環境衛生做好，就會大大減低傳播的可能性。

台灣衛生福利部疾病管制署在2003年的「疫情報導」中，就曾經記錄在馬來西亞肆虐的的立百病毒，當時造成馬國265人感染、105人死亡，百萬頭豬遭到宰殺，對馬國人民跟經濟造成極大的損失。而這個病毒如今又再度引起關切，總統蔡英文上午也特別召開國安高層會議，要求現任及前任副總統賴清德、陳建仁提出疫情發展評估報告，供行政部門超前部署。

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指揮中心指揮官陳時中則在疫情記者會上說明，「總統對這樣狀況很擔心，今早也有召開相關會議向總統報告」，他解釋，立百病毒有4個恐慌的因子，大家聽到它的特性可能會感到驚慌，包括第一、自然宿主是蝙蝠，不管SARS或新冠肺炎的宿主也都是蝙蝠；第二、人傳人；第三、致死率非常高，約是40％～75%；第四、沒有藥物及疫苗。

▲▼立百病毒,Nipah virus（圖／達志影像／美聯社）

▲指揮中心說明，目前與農委會等專家針對立百病毒召開相關會議，認為引起大流行的風險較低。（圖／達志影像／美聯社）

陳時中提到，2月4日已經與農委會開過會議，對於相關的風險因子、情況進行了解，總結來說，「引起大流行的風險是低的」，不過也因為新型疾病及傳染病多，社會確實還是要提高警覺，包含各種因應方式。

至於「引起大流行風險仍低」的原因，陳時中說，第一、蝙蝠不會飛那麼遠，很難從印度孟加拉飛到台灣，跟禽流感不太一樣，較不會有候鳥問題；第二、可能傳給豬、馬等動物，最主要的征服宿主則是豬，也因非洲豬瘟的問題，台灣對進口豬肉管制做到非常完全，所以活豬並沒有從這些區域來，且養豬場環境跟養豬人員的感控交叉感染能力相對強，所以養豬場的區域也不大相同，要傳人較難。

陳時中指出，立百病毒其中一項症狀是發燒，在篩檢站詢問旅遊史及職業史，基本上就可以隔絕。「最重要的是它不是飛沫或是空氣傳染」，他提到，這是經由相關體液或是排泄物的接觸傳染，環境衛生做好就可大大減低傳播可能性；同時，經過專家討論後也認為，立百病毒對民心、疾病嚴重度衝擊很大，但引起社區傳播風險相對低。事實上，人畜共通疾病將近200種，會隨時做疫情監測，不過，人民的衛生教育是防範疾病最為基本必須做好的事情。

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