年度回顧「各國防疫比較」　陳時中提「台灣成功關鍵」：不是越嚴越好

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今也進行年度疫情回顧，除了分析台灣累計病例數低、死亡率低之外， 也簡單比較各國防疫政策。陳時中認為，防疫不是越高越好，包括執行有效性和人民配合度，台灣防疫做的相對簡單，但是民眾配合度高，所以有達到一致性的防疫效果。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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陳時中分析，每國國家在疫情嚴重時，就會把管理嚴格程度拉高，疫情比較鬆之後，管理又往下走，有狀況又再恢復管理嚴格，像越南一開始拉得很高，出現案例時又拉更高，但越南一直維持相當高的警戒情況，防疫結果也比較好。

而以英國和美國來看，陳時中說，這兩國一開始還好，後來防疫拉高，一下子拉太高，人民防疫疲勞就比較容易產生，政策一慣性就沒辦法完全做好，每個國家嚴格程度不一樣，不是防疫越高越好，還關係到執行有效性和人民服從性跟配合度，都會影響防疫效果。

最後陳時中也用圖解比較8國防疫政策，他認為，台灣管制較少，累計發生率比較低，越南管得非常嚴格，結果也比較好，台灣做的簡單，但是人民配合度高，所以有達到一致性的防疫效果。

陳時中強調，台灣防疫國際評比算在名列前茅，但仍不可鬆懈，目前疫苗取得也有所進展，今年2月COVEX也通知已經獲配AZ疫苗20萬劑，指揮中心也會持續加快後續疫苗取得速度。