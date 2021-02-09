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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國安高層會議內部照片曝光　蔡英文跨海視訊連線蕭美琴

▲蕭美琴透過視訊參與國安高層會議。（圖／翻攝自賴清德臉書）

▲蔡英文9日召開國安高層會議，蕭美琴則透過視訊參與。（圖／翻攝自賴清德臉書）

記者蘇晏男／台北報導

針對區域安全局勢及疫情發展因應等議題，總統蔡英文特地在農曆春節連假前夕，於9日召開國安高層會議，值得注意的是，會議現場也直接透過視訊連線駐美代表蕭美琴，針對美中台議題，進行共同分析與討論。蔡英文並於會後召開敞廳談話，發表台美關係、兩岸局勢、疫苗以及立百病毒等4項會議題總結。

今天的國安高層會議中，與會者還有副總統賴清德、總統府秘書長李大維、衛福部長陳時中、陸委會主委陳明通、外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄、國安局長邱國正等人。

在台美關係上，蔡英文強調，雙方關係依然穩定，未因美國政權更迭受到影響，並已指示國安團隊持續和美方各界保持聯繫。兩岸局勢方面，蔡英文除譴責中國破壞印太和平穩定現狀外，也向中方遞出橄欖枝；她指出，只要北京當局有心化解對立，我方也願意在符合對等尊嚴的原則下，共同促成有意義的對話。

至於新冠肺炎疫情持續延燒，蔡英文也表示，台灣在疫苗取得上確實有進展，雖然暫時無法報告細節，但疫苗數量跟施打順序都在規劃中，呼籲國人不用擔心。

另外，針對近期備受矚目的立百病毒，蔡英文則透露，她已經請賴清德、前副總統陳建仁共同主持一項計畫，針對物來病毒及疫病發展情勢做整體的了解評估，並在中研院、國衛院的協助下，提供行政部門做先期部屬的指引。

對於蔡英文在國安高層會議上的指示，賴清德9日下午透過臉書表示，感謝所有年假期間堅守崗位的同仁，請國人繼續和政府一起團結防疫，讓台灣過個平安好年。

賴清德也向國人說明蔡英文國安高層會議的4項主要決議，包括：一、台美關係依然穩定，並未受政權更替影響，會繼續維持最好的溝通狀態。二﹑台海和平穩定是全球焦點，將和各國共同為維護印太地區和平、繁榮的現狀，做出最大努力。三、全球疫情依然嚴重，台灣取得疫苗已有進展，請大家無須太憂心。四、新一波「立百病毒」的風險，已經要求相關部會務必掌握新興疫情可能的發展，超前部署。

▲賴清德出席國安高層會議。（圖／翻攝自賴清德臉書）

▲賴清德（圖）出席國安高層會議，其他與會官員包括李大維、陳時中、外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄等人。（圖／翻攝自賴清德臉書，下同）

▲▼蔡英文9日上午召開國安高層會議。（圖／翻攝自賴清德臉書）

▲▼蔡英文9日上午召開國安高層會議。（圖／翻攝自賴清德臉書）

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