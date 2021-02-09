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曾經5採陰！案934大姑2/7發燒鼻水倒流　Ct值17屬感染早期個案

▲▼指揮中心2/8記者會 。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會 。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布新增1例本土，為部桃群聚案件接觸者、案863染疫護理師同住大姑，在居家隔離期間於2/7出現發燒、鼻涕倒流、2/8自覺無症狀申請外出奔喪檢驗確診。指揮中心發言人莊人祥表示，該案Ct值17，顯示病毒量高，應為早期個案。

案863染疫護理師1家7口，先前已經有6人確診，包含護理師丈夫(案864)、2名女兒女兒（案865、909）公公（案910）、婆婆(案907)，當中婆婆（案907）於確診當日過世。大姑原本並非與護理師一家同住，因為護理師確診後家中成員需居家隔離，考量婆婆有照顧需求，大姑回家與婆婆一同隔離。

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指揮中心表示，案934因匡列為案864、907、909及910接觸者，自1月19日起進行居家隔離，隔離期間曾接受5次採檢，結果皆為陰性；個案2月7日曾出現發燒、鼻涕倒流情形，2月8日自覺已無症狀，因申請外出奔喪，由衛生單位安排至醫院採檢，於今日確診。

莊人祥說明，案934檢測Ct值17屬於感染早期，出現症狀時並未回報，採檢是由於申請奔喪。陳時中表示，案934一開始在醫院隔離，因為群聚非常密集，經過3採陰性之後回家隔離，並沒有到社區之中，由於要辦裡家庭後事想請假出來，經過標準程序採檢，很意外屬於陽性，所以也無法去辦理想辦的事情。

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