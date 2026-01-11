川普放話想拿格陵蘭　德國副總理回擊：國際法不是擺設

▲格陵蘭爭議升溫，德國警告美國勿破壞國際法。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

德國副總理兼財政部長克林拜耳（Lars Klingbeil）今天表示，國際法的基本原則對所有國家一體適用，包括美國在內，此番談話被視為回應美國總統川普揚言要取得格陵蘭的言論。

強調主權不可交易



根據路透社報導，克林拜耳強調，格陵蘭的未來應由丹麥與格陵蘭自行決定，任何領土的主權與完整性都必須受到尊重。

他在啟程前往華盛頓，準備出席七大工業國集團（G7）財長會議時，對外發表上述立場。

若美國出手恐撼動北約



外界分析，若美國試圖從長期盟友丹麥手中奪取礦產資源豐富的格陵蘭，恐在北約內部引發衝擊，也可能進一步擴大川普與歐洲領導人之間的裂痕。

克林拜耳指出，身為北約成員國，各國應在北極區域共同強化安全合作，而非相互對立。

▲川普覬覦格陵蘭，圖為格陵蘭旗。（圖／路透）



關鍵礦產戰成G7焦點



即將召開的G7會議，預料將聚焦關鍵礦產的取得與供應問題。由於北京近期加強對稀土出口的管制，西方國家正積極尋求降低對中國的依賴。

克林拜耳表示，德國對擴大相關國際合作抱持高度興趣，希望藉此提升供應鏈安全、減少風險，並建立穩定可靠的經濟合作架構。

他說，各國將與國際夥伴持續磋商，並在可行範圍內共同推動行動。

國際能源總署（IEA）資料顯示，中國目前在關鍵礦產供應鏈中占據主導地位，包含精煉銅、鋰、鈷、石墨及稀土元素，市占率介於47%至87%之間。