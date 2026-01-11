　
地方 地方焦點

新北攜手華梵大學USR推創生　石碇茶產業串聯迎春燈展

▲新北攜手華梵大學USR推創生。（圖／新北市農業局提供）

▲石碇追光品牌茶會「霞光宴暨光明燈展」光明燈展將持續至3月8日。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農業局長諶錫輝昨（10日）出席「石碇追光品牌茶會－霞光宴暨光明燈展」，見證石碇地方團體共同推動地方創生，以特色茶產業結合地景藝術與燈展，打造傳統茶鄉嶄新形象。光明燈展將持續至3月8日，歡迎民眾春季前往石碇踏青、賞燈、品好茶。

石碇區為新北市第二大茶葉產區，不僅是包種茶的生產重鎮，夏季盛產的蜜香紅茶更具有獨特蜂蜜香氣。華梵大學透過大學社會責任實踐計畫（USR），串聯石碇區公所、石碇區農會及在地農民推動地方創生。昔日茶路從台北盆地經由淡蘭古道，自溪谷一路延伸至稜線，沿途隨著時間變化可欣賞朝陽、霞光等不同景致，因而以「追光」為品牌意象，並特別結合蜜香紅茶與石碇夕照霞光地景，打造「霞韻茶」品牌，展現石碇深厚的茶文化歷史脈絡。

▲新北攜手華梵大學USR推創生。（圖／新北市農業局提供）

▲農業局長諶錫輝（後排右2）10日出席石碇追光品牌茶會「霞光宴暨光明燈展」。

本次活動以淡蘭古道為軸心，現場除了有青農設立的茶席與市集，更展出近六百盞由石碇學子與社區居民共同彩繪、薪火相傳的祈願燈籠。點燈儀式由新北市農業局長諶錫輝、華梵大學校長李天任、石碇區長王思凱，以及景美溪守護聯盟召集人陳建志共同點亮主燈，宣告迎春光明燈展正式啟動。

農業局長諶錫輝表示，新北市為北台灣最大茶產區，本屆華梵大學USR團隊實踐在地責任，以「霞韻茶」為媒介呈現地方特色，結合學生團隊、在地農民與公部門，展現石碇茶產業升級轉型的潛力，同時凝聚民眾對土地與文化的認同。新北市首創以農業為基礎推動地方創生，透過資源整合與品牌經營，輔導地方團隊發展各自地域品牌，營造適合青年回流農村的環境，期許茶鄉持續活化，並透過與學校USR計畫長期合作，讓新北獨特的茶文化永續傳承。

▲新北攜手華梵大學USR推創生。（圖／新北市農業局提供）

▲石碇追光品牌茶會「霞光宴暨光明燈展」將茶藝、花藝結合音樂展演。

華梵大學校長李天任指出，該校USR計畫不僅深耕在地歷史脈絡研究，更肩負社會實踐責任。淡蘭古道昔日為茶葉運輸要道，如今轉化為石碇地方創生的重要據點。USR團隊透過策劃「石碇追光品牌茶會」系列活動，與在地學校、社團長期連結，共同促進石碇文化與經濟的共好發展。迎春光明燈展將持續展出至3月8日，歡迎民眾春節期間走訪石碇賞燈、與茶農品茗，感受茶鄉魅力。

農業局補充說明，新北市致力推動「三生有幸．三生永續農業」，從生產、生活及生態三方面落實永續農業，協助在地茶農建立品牌、拓展市場，促進青年返鄉投入農業並活絡地方經濟，實現地方創生願景。更多相關資訊，請參閱「新北市農業局－稼日蒔光」臉書粉絲專頁。

