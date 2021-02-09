全文／蔡英文國安會議聚焦美中台　掌握「立百病毒」超前部署

記者陳家祥／台北報導

農曆除夕年前，總統蔡英文9日上午召開國安高層會議，就區域安全局勢及疫情發展因應等議題進行部署與研析。會後召開敞廳談話時，蔡英文做出4點總結，包括台美關係穩定、持續提升防衛力量因應各種軍事挑戰、疫苗取得上確實有進展，以及要求衛福部、農委會掌握立百病毒的發展做超前部署。

▲總統蔡英文發表敞廳談話。（圖／記者陳家祥攝）

蔡英文談話全文：

蔡英文表示，明天開始就是連假，但是國家安全不能休息，因此我們特別在過年前夕召開國安高層會議，針對各項正在發展中的國際及區域情勢，包括台美關係、區域安全以及全球疫情的後續發展，我們做了交換意見及討論。國安團隊春節會持續守護國家，請國人同胞放心充電，儲存明年繼續打拼的能量。

今天的會議有4個主要結論要跟國人同胞報告。第一點，台美關係依然穩定，沒有因為美國政權更迭受到影響。美國拜登政府就任以來，台美關係持續穩健發展，大家都從媒體報導看見，不論是蕭美琴代表應邀參加就職典禮，或是國防部長奧斯汀在國會聽證上的承諾確保台灣防衛的能力，更不用說國務卿布林肯在聽證會上的發言，「在在都顯示，台美雙方在交流合作不會因為政黨輪替有所變化」。

蔡英文說，我們也注意到這段時間，美軍機、艦多次以執行自由航行任務，展現美國對印太地區安全像狀遭到挑戰時的明確態度。我要求國安團隊要持續和美國新政府、國會、朝野政黨、民間各界保持聯繫，維持最好溝通狀態，在變動情勢中，能掌握先機，且即時、有效的反應外，也能持續深化在各方面與美國的合作，尤其在經貿戰略上的對話。

「第二點，台海的和平穩定已經從兩岸提升到印太區甚至是全球焦點，我們和相關國家保持密切聯繫，請國人對台灣安全保持信心。」蔡英文說，過去一年多來，對岸的軍機軍艦在台灣周邊海空域的頻繁活動，甚至侵擾我們的防空識別區，這些動作都不利於印太地區和平穩定的現狀。

蔡英文表示，面對變動中的區域局勢，我們會持續提升自身防衛力量，因應各種新型態的軍事作為挑戰。同時也會透過對外溝通和交流合作，和各國共同為維護印太地區和平繁榮的現狀做出最大努力。

「我要再次重申，面度兩岸關係，台灣一貫的立場，就是遇到壓力不屈服，得到支持不冒進。」蔡英文表示，疫情受到有效控制的時候，我們也期待兩岸人民會逐漸恢復正常永續的交流，只要北京當局有心化解對立，我們也願意在符合對等尊嚴的原則下，共同促成有意義的對話。

蔡英文也提醒對岸，兩岸的和平不是台灣單方面的事情，關鍵的鑰匙也在中國手上，歷史經驗已經證明，對台灣文攻武嚇，對兩岸關係不會有什麼幫助，在歡慶華人世界共同的傳統佳節時，我們也在此祝福對岸人民新春安康，也希望能共促兩岸和平穩定。

第三點，全球疫情依然嚴重，但我們在疫苗取得上確實有進展，請大家無須太過太憂心，指揮中心已經宣布，初步取得20幾萬劑的疫苗，這幾天政府部門也密集的開會，針對後續疫苗的取得，將採多源頭外購、國內研發雙軌並行方式，確保得到足夠疫苗。

蔡英文說，雖然暫時無法報告細節，但疫苗數量跟施打順序都在規劃中，請大家不用擔心。

「第四點，針對新一波立百病毒風險，我們也已經要求衛福部、農委會務必掌握新興疫病發展，超前部署。」蔡英文指出，相信過去一年多來對抗疫情的經驗，可以幫助我們妥善因應危機克服挑戰。

蔡英文表示，這次疫情對我們日常生活和經濟所帶來的前所未有的威脅，從立百病毒的例子來看，未來我們也可能面對新型病毒不斷出現的挑戰，在會中我有請賴副總統跟陳前副總統共同主持一項計畫，針對物來病毒及疫病發展情勢做整體的了解評估，並在中研院、國衛院的協助下，提供行政部門做先期部屬的指引。

最後，在春節連假開始前，要特別感謝所有堅守崗位的同仁，在此提醒同胞，勤洗手戴口罩做好防疫，一起團結守住疫情，讓台灣有個好年，也預祝大家新年快樂。