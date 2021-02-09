護理師一家7口全染疫！一圖秒懂部桃群聚個案關係

▲截至2月9日的本土個案關聯圖。（圖／中央疫情指揮中心提供）

記者謝承恩／台北報導

部桃護理師一家七口全感染！中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增1例本土COVID-19確定病例案934，為案863、864、865、907、909及910之家人，其中包含公公、婆婆、女兒、阿姨等一家七口都感染，指揮中心也公布最新的關係圖。

自部立桃園醫院因醫師照顧新冠肺炎確診者而染疫，後續爆發院內群聚感染，指揮中心30日公布新增4例本土病例，其中3例為案863護理師的女兒（案909）、公公（案910）和婆婆（案907），其中婆婆不幸死亡，研判與案863、864、865為一起家庭群聚案，最後檢驗的阿姨（案934）也於今日確診，總計一家七口都染疫。

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指揮中心表示，案934為本國籍50多歲女性，因匡列為案864、907、909及910之接觸者，自1月19日起進行居家隔離，隔離期間曾接受5次採檢，結果皆為陰性；個案2月7日曾出現發燒、鼻涕倒流情形，2月8日自覺已無症狀，因申請外出奔喪，由衛生單位安排至醫院採檢，於今日確診，為求慎重，將延長4人之居家隔離期間至2月22日。