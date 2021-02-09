逛超市見「紫色花椰菜」！他大喊長知識　網笑：葡萄口味？





▲紫花椰菜。（圖／翻攝自行政院農業委員會官網）

記者施怡妏／綜合報導

有看過紫色高麗菜，但有看過紫色的花椰菜嗎？一般常見的花椰菜都是白色和綠色，有一名網友逛超市時，驚見紫色的花椰菜，不僅如此，旁邊還擺放亮黃色的花椰菜，讓他感到很訝異，按下快門拍照PO上PTT，「長這麼大第一次看到，真的長知識了」，因此拍下照片詢問有沒有人吃過，不曉得吃起來口感如何。

貼文一出後，引起許多網友驚訝連連，「葡萄口味？」「可以拿湯玩酸鹼實驗喔」、「原來真的有紫花椰菜，以前同學便當有紫花椰菜，還以為是蒸飯箱蒸過後發生的變化」、「覺得農友很喜歡改良五顏六色，之前吃過紫色青椒，煮完根本惡魔指甲」。

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▲原PO在超市驚見紫花椰菜。（圖／翻攝自PTT）

也有很多吃過的網友分享口感，「味道沒什麼特別，倒是水煮的水都變紫色的有點倒胃口」、「我覺得吃起來苦苦的，不喜歡」、「煮完變灰紫色而且湯汁都黑黑灰灰的，不喜歡」、「還是綠的好吃」、「口感偏硬，還是白花椰好吃」、「好市多有啊，彩虹花椰菜，吃起來味道完全一樣」。

據了解，行政院農委會在民國68年，自英國引進25個優良紫花椰菜品種，於民國101年7月20日取得花椰菜新品種「台農1號」之品種權，提供國人更多樣化及優質健康的蔬菜品種，紫花椰菜的花球呈紫红色，富含花青素，主要食用部位為脆嫩的紫色花球，富含維生素A、B1、B2、C，抗氧化力強，粗纖維少，其他尚有鉀、鈣、磷、鐵及少量硒等成分。

▼紫色花椰菜台農1號 。（圖／翻攝自行政院農業委員會官網）