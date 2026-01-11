種樹護永續！新北響應「百萬人種百萬樹」　打造永續生態城

▲2026年度申請獎勵造林至4月30日止，可向土地所在地之區公所申請。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應氣候變遷，新北市政府農業局積極推動「為地球種下一棵樹－一百萬人種百萬樹」行動，鼓勵市民參與植樹造林。透過政策與民間協力，全市森林覆蓋率穩定維持76%，不僅涵養水源、孕育生態，更打造北台灣重要綠肺。歡迎市民共同響應，為減碳永續、生態共榮盡一份心力。

新北市山林廣闊，透過長期、系統性的植樹與造林政策，結合民間團體與社會力量共同響應，目前森林覆蓋率穩定維持76%。綿延的山林不僅營造良好自然環境，孕育多樣原生樹種與野生動物棲地，也肩負涵養翡翠水庫水源的重要功能，成為北台灣關鍵的生態綠肺。

▲新北市森林覆蓋率穩定維持在76%，綿延山林可提供野生動物休憩。

農業局長諶錫輝表示，市府持續與北台七縣市共同推動「為地球種下一棵樹—一百萬人種百萬樹」行動，同時配合中央縮短獎勵輔導造林年限的新制，活化森林經營與木竹資源利用，逐步建構林下經濟發展模式，讓民眾參與造林更即時、更有感，兼顧生態保育與在地發展。農業局誠摯邀請市民朋友一起種樹護林，為守護生態、減碳永續盡一份心力。

農業局提醒，有意申請獎勵造林者，若土地位於山坡地，最小面積需達0.1公頃；平地則需0.3公頃以上。自2026年度（含）起，受理申請時間為每年1月1日至4月30日止，民眾可向土地所在地區公所提出申請。

農業局表示，期待透過森林形成穩定的自然碳匯，並藉由「為地球種下一棵樹－一百萬人種百萬樹」行動，促進更多市民與企業參與植樹，為地球種下希望，攜手打造具備氣候韌性與生態共榮的新北永續城市。

▲森林不僅營造良好自然環境，同時也孕育出多樣原生樹種與野生動物棲地。