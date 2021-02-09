居家隔離檢疫遇地震可逃命！指揮中心：人命重要，口罩要戴好

▲遇到地震等災害，居家檢疫隔離者能否逃命？指揮中心莊人祥先前回應。（圖／指揮中心提供）

記者林育綾／綜合報導

今（9）日凌晨發生連續2起規模5以上地震，氣象局也不排除可能是巨型大地震的前震。而關於正在居家檢疫、隔離者能不能逃命？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥先前曾經回應表示，人命重要，如果感受到危急情況可以逃命，「不過有個重點，就是口罩要戴好」。

繼7日凌晨1點36分發生規模6.1強震後，9日凌晨12點56分、12點58分又分別發生規模5.5、5.7的地震，狂搖13秒，雖氣象局將這歸類在7日的餘震，認為能夠釋放能量是好事；不過也提到，過去規模8.5以上的巨大型的地震，也都發生在隱沒帶或海溝附近，且歷史上都有發生多次前震，因此會持續關注此次地震的後續發展，不會掉以輕心。

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▲7日凌晨地震國家級警報狂發，9日凌晨又雙震。（圖／ETtoday新聞雲）



由於《傳染病防治法》規定，居家檢疫、隔離者若擅自外出，依照情節輕重，最高可裁罰百萬，甚至有一名移工踏出防疫旅館房門8秒，就遭罰10萬元。對於在疫情下，若發生地震，居家檢疫或隔離者究竟能不能逃出門？此話題也再度引發熱議。

而先前中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥就表示，民眾如果在家隔離檢疫，「若感受災害恐危及生命，可以逃命，畢竟人命最重要，不過有個重點，就是口罩要戴好」。即便因此啟動電子圍籬，只要可以解釋離開原因，就不會予以處分。

至於在集中檢疫所檢疫者，該所指揮官會視情況決定是否逃生，並且準備不同語言廣播告知逃生路線，請檢疫者配合，戴上口罩前往指定地點集合，等待緊急情況解除後，再回到檢疫地點。旅館的情況也類似，應依照相關逃生SOP進行。

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