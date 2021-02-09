陳時中年度疫情回顧「累計病例、死亡率低」　174國中「台灣第171名」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今在記者會進行年前回顧，由指揮官陳時中親自報告，台灣在去年12/27是第一個武漢返台個案確診，目前總確診人數933，已累計病例數來看，在193個國家中，台灣排名173名；死亡率方面，在174國家中排在第171名。

陳時中說明，台灣總確診數是933例，每10萬人確診數是4人，而目前國際總確診數已經超過一億人，每10萬人是1,384人，台灣的死亡率也很低，在174國裡面，排在171名，但排在台灣後面的國家，相對都是人口比較少的國家，因此和國家規模也有關。

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而在台灣防疫方面，指揮中心也分成三類，第一類14天內機場採檢、居家隔離、居家檢疫確診，第二是15-21天，居家隔離和檢疫期滿後採檢確診，第三則是超過21天，結束14+7的自費採檢者，雇主主動加驗（移工/漁工）後確診，其中也以第一類14天內檢出率最高。

陳時中強調，台灣防疫國際評比算在名列前茅，但仍不可鬆懈，目前疫苗取得也有所進展，今年2月COVEX也通知已經獲配AZ疫苗20萬劑，指揮中心也會持續加快後續疫苗取得速度。

▲▼指揮中心年前疫情簡報。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心年前疫情簡報。（圖／指揮中心提供）