LIVE／20萬劑AZ疫苗最快3月開打　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日14:00將召開記者會，由指揮官陳時中說明疫情及防疫作為，而台灣已確定從疫苗全球取得機制（COVAX COVID-19）取得20萬劑AZ疫苗，最快2月底到貨3月開打，預期記者會中也將說明疫苗採購策略等內容。另外，部桃群聚危機暫時緩解，但相關調查採檢情況也將進一步公布。

指揮中心8日召開專家會議討論疫苗施打計畫。陳時中表示，開會是要建立施打疫苗資訊系統，因為病毒比以往複雜很多，但還是會以保護醫護人員為優先，目前每一季都決定施打相同的疫苗，不會有混打的情況。陳時中說，因為疫苗施打資料要完整，疫苗資訊系統建置好，才能讓第一線施打困擾降到最低。針對不良事件通報，疾管署疫苗接種系統也與健保系統進行串接，讓出現問題時能及時通報。

陳時中另提到，未來疫苗如果採購量充足，會考慮開放一部分給商務人士自費接種，「目前不排除這樣的可能性」，但一定要防疫主要人員都施打了，才會有這樣的空間，開放給「有特別需求」的人來施打。

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▲指揮中心記者會 。（圖／指揮中心提供）

部桃群聚維持20人確診，第二階段抗體血清採檢共有1759人待檢驗。指揮中心公布截至8日共檢驗1224人，仍在等待檢驗結果。PCR檢驗除了1人出國未採外，其餘均為陰性。部桃專案共有4345人遭隔離14天，目前醫院員工已全數解隔，社區與回溯仍有845人與3500人隔離中。

指揮中心統計，截至目前國內累計164,723例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含161,775例排除)，其中928例確診，分別為813例境外移入，76例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、848人解除隔離、71人住院隔離中。