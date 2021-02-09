疫苗非唯一解套！陳時中：法國防疫嚴格指標下降抵銷疫苗效力

▲各國防疫政策嚴格指標比較。（圖／指揮中心提供，下同）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎從2020年延燒至今，疫苗施打成為疫情解套指標。中央流行疫情指揮中心今（9）日發布年前回顧，分析各國施打疫苗前後疫情比較趨勢。指揮官陳時中表示，以色列是全球接種率最高的國家，但疫情發生率卻直到防疫嚴格指標提升後才有所下降。法國雖然也打了疫苗，效力卻因防疫嚴格指標降低而抵銷。

陳時中表示，去年大家都適用管理方式控制疫情，今年疫苗進入重要角色，以色列目前是全台打得最多的國家，每10萬人施打了80人，但防疫嚴格指標只有66，當疫情往上走的時候，就逐漸提高，從75到85.8，等到疫苗打了一段時間後，又逐步往下降，未來可觀察疫苗對疫情控制的效果。

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在英法美德四國疫苗施打情況，英國每百人打了16人，嚴格指標從去年的70%升到今年的80%，往下降是因為比較確實執行相關嚴格指標。法國雖然有打疫苗，但貢獻並不多，因為本來很嚴格，打了疫苗後反而鬆散，如此就把打疫苗效果抵銷掉了，疫情也持續往上走。美國嚴格指標從去年到現在無太大變化，都是維持71%，每百人打了8人。德國每百人打了2.5人。

日本在1月7日宣布緊急事態，就把嚴格指標拉升，從48.7提升到52.8，疫情也跟著趨緩，顯示嚴格指標還是有一點效果。韓國也是嚴格指標拉升後就有效果。香港今年起也實施相對嚴格指標，比照美國提升到71分。新加坡目前也提升到50，但並未看到顯著效果。

防疫成功的紐西蘭，嚴格指標雖只有22，但疫情依然都維持恆定，每10萬人只有14人確診。澳洲則是根據疫情變化有一些措施，嚴格指標也隨之調整。

陳時中表示，台灣嚴格指標大概是全世界最鬆的國家，從12月1日起甚至低於紐西蘭的22，如此看來，台灣超前部署疫情爆發之初那段時間，當時防疫嚴格指標拉到30初頭，曾經是防疫指標的越南，則是拉到50，採不進不出。台灣雖然沒有這麼嚴格，但也可以達到很好的防疫效果。

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