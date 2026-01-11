慈濟板橋靜思堂歲末祝福　劉和然祈願促進社會祥和

▲副市長劉和然（右3）、民政局長林耀長（右2）、社會局長李美珍（左2）等人，今日出席板橋靜思堂社區歲末祝福活動。（圖／新北市民政局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

佛教慈濟慈善事業基金會板橋靜思堂自昨（10日）起，一連三天舉辦「2025社區歲末祝福」活動，廣邀各界人士齊聚一堂，共同感恩祈福。現場不僅可領受來自證嚴上人的福慧紅包，還有舞獅、春聯發放、手作賀卡及剪紙體驗等豐富活動，洋溢濃厚年節氛圍。副市長劉和然今（11日）也特別出席，祈願凝聚社會善能量，促進社會祥和、世界平安。

新北市副市長劉和然表示，慈濟基金會始終秉持「慈悲為懷、濟世救人」的精神，長期投入國內外重大救災與社會關懷工作，無論是土耳其與敘利亞強震的人道救援、疫情期間捐贈BNT疫苗及防疫物資、發放新芽獎學金扶助弱勢學子，或是與市府簽署合作備忘錄，深化防災、醫療、長照及公益人文推廣等合作，皆展現宗教團體安定社會的重要力量。基金會亦多次與市府合作辦理防災急難救助演練，成效卓著。

民政局長林耀長指出，慈濟基金會每年舉辦歲末祝福，廣邀各界不分宗教、信仰、種族一同祈福感恩，祈願各地平安吉祥，並推動環保理念、守護大地清淨。慈濟板橋園區景觀青翠遼闊，除定期舉辦浴佛、兒童親子班等活動外，近年也協助市府規劃多場活動與演練，獲得廣泛迴響。

此次社區歲末祝福活動將持續至明（12日）上午10時30分，歡迎民眾前往參與，共同感恩過去、祈願未來，讓愛與善念在新的一年持續傳遞。現場備有平安粥、祈福春聯、愛心市集、創意手作、音樂饗宴及舞獅同慶等多元活動，誠摯邀請民眾踴躍參加，感受溫馨年節氣氛。