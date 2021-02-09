快訊／本土+1！照顧死亡案907大姑確診「護理師1家7口全染疫」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

部立桃園醫院感染事件又擴大！中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增1例本土病例，為染疫護理師案863的大姑(案934)，護理師確診之後家人需居家隔離，大姑來家中協助照顧案907婆婆，但婆婆確診當日即死亡，大姑原本檢驗陰性，後於今日確診，護理師一家7口全部染疫。

部桃群聚案件7日宣布危機解除，8日也進行結案報告，沒想到感染人數又增加。指揮中心表示，案934為本國籍50多歲女性，因匡列為案864、907、909及910之接觸者，自1月19日起進行居家隔離，隔離期間曾接受5次採檢，結果皆為陰性；個案2月7日曾出現發燒、鼻涕倒流情形，2月8日自覺已無症狀，因申請外出奔喪，由衛生單位安排至醫院採檢，於今日確診。

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指揮中心指出，案934之同住家人4人先前已匡列為案864接觸者，且已隔離期滿，但為求慎重，將延長4人之居家隔離期間至2月22日。

目前部桃群聚累積21人感染，包含4起家庭群聚，當中群聚人數最多即是染疫護理師案863，其丈夫(案864）、女兒（案865、909）公公（案910）、婆婆(案907)還有大姑(案934)，一家總共7人確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計165,840例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含162,619例排除)，其中933例確診，分別為817例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、850人解除隔離、74人住院隔離中。

▲本土個案關聯圖。（圖／中央疫情指揮中心提供）