▲部桃21名確診者現況曝！張上淳：維持1死2重症、3人解隔離。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

部桃群聚增至21確診，案863一家七口都中鏢。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（9）日公布病患現況，除了案907重症過世外，案910也有一點肺炎，但目前狀況控制得不錯。截至昨天上午，已有3解除隔離，今日也有2位接近解隔離狀態。

部桃事件包含4起家庭群聚，當中群聚人數最多即是染疫護理師案863，其丈夫(案864）、女兒（案865、909）公公（案910）、婆婆(案907)還有大姑(案934)，一家總共7人確診。

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另有案839護理師傳給2名家人（案870、案924），病患案881傳給同住的2名照顧者（案882、案885），另有病患案889與同住家人案890染疫。

張上淳表示，除了案863婆婆本身就有重症因子過世外，公公也有肺炎，但目前控制相當不錯，其餘家人身體狀況良好，有2人昨天上午接近解隔離狀況。

整體來說，部桃個案到昨天為止，已有3人解除隔離，2人即將解隔，先前有2名重症插管患者使用呼吸器，但病情控制良好，目前雖然仍在加護病房治療中，但肺炎狀況都持持續改善中。