疑過勞長「唇皰疹」　陳時中坦言：壓力大，年紀大併發症多

記者趙于婷／台北報導

指揮官陳時中8日針對美國境外移入案925的相關問題進行說明，在記者會快結束時，陳時中也拉下口罩表示記者會初一、初二不辦；台大醫師施景中眼尖發現，陳時中疑似長唇皰疹，認為他太過勞累。陳時中今被關心身體狀況時回應「這段時間壓力當然比較大，年紀大併發症也比較多啦！」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

陳時中在8日記者會結束後，拉下口罩和媒體討論過年舉辦記者會相關問題，被發現長了唇皰疹。施景中也直言「看樣子部長前一陣子真的很累。」但他也提到，陳時中的嘴唇上有結痂，猜測是唇皰疹快癒合，「皰疹病毒與人類共存，在太累、生病或抵抗力低時，就會跑出來」、「希望他可以好好休息一下。」

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陳時中今在年前最後記者會也數度被關心身體狀況，他第一次被問到時回應「當然年老了併發症就多，精神還好精神還好。」之後也再度被關心唇皰疹長了多久？是否壓力很大？他則坦言「這段時間壓力當然比較大，相關小毛病就會跑出來，年紀大併發症也比較多，但這些問題都是自愈性的，如果兩個禮拜還沒好，大概身體情況就很糟，但我認為快好了。」

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