　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳時中還原疫苗採購始末！證實港商雅各臣接洽「無關東洋破局」

▲▼陳時中說明疫苗採購爭議。（圖／翻攝《ETtoday新聞雲》直播）

▲陳時中說明疫苗採購爭議。（圖／翻攝《ETtoday新聞雲》直播）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫苗被視為遏止新冠疫情關鍵，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（9）日簡報特別還原個疫苗採購政策過程，也特別點名相關爭議，證實國內於9月18日至10月26日期間，港商雅各臣有與指揮中心接洽，因為沒有授權文件，無法持續洽談，與東洋洽購BNT疫苗破局無關。

陳時中簡報指出，國內去年3月成立疫苗小組，針對候選疫苗進行研究資料蒐集並列出名單；6月開始針對國外個別廠商洽談，但大家都仍在1期左右時間；7月開始對國產疫苗補助；8月成立疫苗採購小組，合約內容加以檢視，9月與COVAX簽約，10月與AZ疫苗簽約，11月選擇釋COVAX釋出3支疫苗（AZ、BNT、賽諾菲），並於今年2月獲COVAX通知分配得AZ疫苗，國際談判持續進行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼指揮中心年前疫情簡報。我國疫苗時程表。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心年前疫情簡報。我國疫苗時程表。（圖／指揮中心提供）

國內先前與東洋洽談採購輝瑞／BNT疫苗破局，一度傳出輝瑞／BNT疫苗敗部復活，但代理商從台灣東洋換成了港商雅各臣，且傳出由立委引薦，爭議不斷。

陳時中今日特別點名疫苗採購爭議，證實9月18日至10月26日期間，港商雅各臣有與指揮中心接洽，因為沒有授權文件，無法持續洽談；至於東洋則是在9月11日至11月3日之間洽談，但因為授權文件效期內多次商討無法合意，最終停止。陳時中說，有人說因為雅各臣造成東洋破局，「沒有這樣的事」雅各陳在東洋破局之前就停止談判。

▲▼指揮中心年前疫情簡報。疫苗採購爭議。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心年前疫情簡報。疫苗採購爭議。（圖／指揮中心提供）

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
樂透過新年開獎倒數！　4星座偏財運旺到發
古拉月薪僅6k怒告公司　「在不瘋狂」負責人妻下場慘了
護理師大姑「五度陰性」　申請外出奔喪確診
禁令解除！陳時中：明起北北桃醫院開放探病
快訊／本土+1！照顧死亡案907確診　1家7口全染疫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

年度回顧「各國防疫比較」　陳時中提「台灣成功關鍵」：不是越嚴越好

疫苗非唯一解套！陳時中：法國防疫嚴格指標下降抵銷疫苗效力

護理師一家7口全染疫！一圖秒懂部桃群聚個案關係

陳時中還原疫苗採購始末！證實港商雅各臣接洽「無關東洋破局」

陳時中年度疫情回顧「累計病例、死亡率低」　174國中「台灣第171名」

居家隔離檢疫遇地震可逃命！指揮中心：人命重要，口罩要戴好

公司禮盒驚見「7龍珠」！他傻爆求問「送這幹嘛」...網笑：年終自己許

新增4境外移入！自美、法入境　美返台20多歲女2採複驗確診

染疫護理師大姑5採陰「申請外出奔喪確診」4名同住家人延長隔離

部桃第二階段血清「已採檢1742人」　664人檢驗結果出爐

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

女友求婚！全身藏滿驚喜機關 他點燃紙出現隱藏文字：我願意

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

南投過年辦發呆大賽「努力放空」 1hr心律最低奪冠！現賺8888元

翁桑輸雞？把翁立友記者會唱成歌　943字全加速...網讚：這聲明可以

浴室邊條矽力康長黑斑不用換！　「漂白水+餐巾紙」2小物輕鬆除霉

年度回顧「各國防疫比較」　陳時中提「台灣成功關鍵」：不是越嚴越好

疫苗非唯一解套！陳時中：法國防疫嚴格指標下降抵銷疫苗效力

護理師一家7口全染疫！一圖秒懂部桃群聚個案關係

陳時中還原疫苗採購始末！證實港商雅各臣接洽「無關東洋破局」

陳時中年度疫情回顧「累計病例、死亡率低」　174國中「台灣第171名」

居家隔離檢疫遇地震可逃命！指揮中心：人命重要，口罩要戴好

公司禮盒驚見「7龍珠」！他傻爆求問「送這幹嘛」...網笑：年終自己許

新增4境外移入！自美、法入境　美返台20多歲女2採複驗確診

染疫護理師大姑5採陰「申請外出奔喪確診」4名同住家人延長隔離

部桃第二階段血清「已採檢1742人」　664人檢驗結果出爐

年度回顧「各國防疫比較」　陳時中提「台灣成功關鍵」：不是越嚴越好

疫苗非唯一解套！陳時中：法國防疫嚴格指標下降抵銷疫苗效力

北市19景點「旅遊警示燈」10日上線　「人潮擁擠」紅燈標準曝光

習近平傾向武統台灣！　澳洲前總理陸克文：忽略3關鍵因素

陸企年終曝光！騰訊「每人100股」27萬進袋　陌陌員工人人有iPhone

世界最小水滴！科學家發現由「21個水分子」構成...才具水的特性

【廣編】加速投資方案驚見「國際級石材大廠」　維閣實業成立「名緯建材」深耕台灣

擄鴿勒贖不付錢就剪斷腳！囚鴿處都是血水...赫見百萬「荷蘭巨砲」

護理師一家7口全染疫！一圖秒懂部桃群聚個案關係

中石化精細化工廠預計投資60億元　特化領域轉型突圍

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

生活熱門新聞

即／2分2震！5.7強震警報沒響

東部凌晨2起地震　規模5.5、5.7

樓上辣房客「半夜借體重計」爆紅　本尊身分曝光發文了

一晚連兩震！氣象局：不排除巨型地震在後頭

年夜飯最討厭哪道菜？網一面倒點名「它」

快訊／00:56發生規模5.5地震　最大震度3級

26歲鮮肉徵姐姐女友：40歲以下　萬人驚呆

女三寶硬要擠　偷移重機摔車了

大雨彈炸小年夜　一張圖看全台變天

台男電子煙吸1年　肺炎住院4次

快訊／本土+1！照顧死亡案907大姑確診

牛年要「靠自己」才能有收穫　命理師：桃花糾紛頻傳的一年

住院58天！她確診康復曝：現在才感覺可怕

餐廳客人酒精消毒　一按鐵捲門掉下來

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

天母5富少集體性侵女神　賠80萬免關

即／11歲女童公園隨機犯案　舉石砸幼童頭

角頭設局！天道盟蝗蟲兄弟遭步槍掃射慘死

路路「錯是他卻是我害怕」揭幼稚園慘遭遇

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

女神媽不顧女兒崩潰　同意「天母5富少」集體性侵賠錢免關

即／2分2震！5.7強震警報沒響

東部凌晨2起地震　規模5.5、5.7

「人類將面臨2災難」他預言！比新冠死更多人

家長注意！YouTube惡意影片爆「入侵吃播」

貪財啦！　4星座彩券偏財運爆棚

翁立友又被控性騷擾！

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

樓上辣房客「半夜借體重計」爆紅　本尊身分曝光發文了

起範「為了守護SJ拒上綜藝」　原因曝光引讚嘆

更多

最夯影音

更多
是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用
王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

女友求婚！全身藏滿驚喜機關 他點燃紙出現隱藏文字：我願意

女友求婚！全身藏滿驚喜機關 他點燃紙出現隱藏文字：我願意

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面