陳時中還原疫苗採購始末！證實港商雅各臣接洽「無關東洋破局」

▲陳時中說明疫苗採購爭議。（圖／翻攝《ETtoday新聞雲》直播）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫苗被視為遏止新冠疫情關鍵，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（9）日簡報特別還原個疫苗採購政策過程，也特別點名相關爭議，證實國內於9月18日至10月26日期間，港商雅各臣有與指揮中心接洽，因為沒有授權文件，無法持續洽談，與東洋洽購BNT疫苗破局無關。

陳時中簡報指出，國內去年3月成立疫苗小組，針對候選疫苗進行研究資料蒐集並列出名單；6月開始針對國外個別廠商洽談，但大家都仍在1期左右時間；7月開始對國產疫苗補助；8月成立疫苗採購小組，合約內容加以檢視，9月與COVAX簽約，10月與AZ疫苗簽約，11月選擇釋COVAX釋出3支疫苗（AZ、BNT、賽諾菲），並於今年2月獲COVAX通知分配得AZ疫苗，國際談判持續進行。

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▲指揮中心年前疫情簡報。我國疫苗時程表。（圖／指揮中心提供）

國內先前與東洋洽談採購輝瑞／BNT疫苗破局，一度傳出輝瑞／BNT疫苗敗部復活，但代理商從台灣東洋換成了港商雅各臣，且傳出由立委引薦，爭議不斷。

陳時中今日特別點名疫苗採購爭議，證實9月18日至10月26日期間，港商雅各臣有與指揮中心接洽，因為沒有授權文件，無法持續洽談；至於東洋則是在9月11日至11月3日之間洽談，但因為授權文件效期內多次商討無法合意，最終停止。陳時中說，有人說因為雅各臣造成東洋破局，「沒有這樣的事」雅各陳在東洋破局之前就停止談判。

▲指揮中心年前疫情簡報。疫苗採購爭議。（圖／指揮中心提供）