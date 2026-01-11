智利櫻桃價格再跳水！10天跌3成　中部殺出「每台斤153元」

▲智利櫻桃價格再探底，近期在全台傳統市場掀起搶購潮。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

近期智利櫻桃價格持續下探，讓不少民眾直呼「現在不買更待何時」。本周末（10日）北部傳統市場已出現每台斤169元的親民價，中部市場更殺出整盒4.5台斤只要690元的破盤行情，換算每台斤僅約153元，吸引大批婆婆媽媽搶購。

其實早在元旦過後，智利櫻桃就已出現一波明顯降價。原本每台斤約280至300元的行情，已下修至約200元左右，跌幅約28.6%至33.3%。短短10天內價格再度走低，北部傳統市場攤商直接開出每台斤169元的價格，現場還提供免費試吃，吸引不少婆婆媽媽駐足搶買。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲智利櫻桃。（圖／資料照）

中部行情更狂 民眾一次買2盒

不只北部價格有感，中部市場更出現破盤價。根據《自由時報》，中部傳統市場販售的智利櫻桃一盒4.5台斤只要690元，換算每台斤約153元，比北部市場還便宜，因此有民眾一口氣買了2盒回家，讓家人開心品嘗。

攤商指出，這波櫻桃價格大跳水，關鍵在於智利櫻桃大量以海運方式進口。雖然航程較長，但運輸成本大幅降低，加上今年智利櫻桃大豐收，貨源充足，市場供給明顯增加，價格自然一路下修，與過去空運時期的高價形成強烈對比。

賣場價格同步鬆動 專家教保存

除了傳統市場，連鎖賣場通路價格也同步走低。全聯全電商平台上，智利櫻桃1.8公斤禮盒組售價891元，600公克禮盒折後價399元，也有網友在社群分享通路特價一盒僅279元。專家提醒，櫻桃適合放在冰箱冷藏，建議使用透氣袋或密封盒保存，底部鋪上廚房紙巾保持乾燥，可延長保存期限、避免腐爛。