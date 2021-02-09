大姑也確診！一家7口全染疫　案863護理師現況曝光

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增1例本土病例，為染疫護理師（案863）的大姑（案934），護理師一家7口全部染疫。對於護理師的狀況，指揮中心專家小組召集人張上淳也說明，目前已接近可解隔離狀態，心理層面也有相關專家做諮詢及心理建設，大致上還算良好。

▲指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

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目前部桃群聚累積21人感染，包含4起家庭群聚，當中群聚人數最多即是染疫護理師案863，其丈夫（案864）、女兒（案865、909）公公（案910）、婆婆（案907）還有大姑（案934），一家總共7人確診。

針對染疫護理師（案863）一家人全染疫，張上淳提到，護理師的身體狀況一直都還不錯，檢驗Ct值也都已變大，接近可解除隔離的狀態，心理輔導部分最初就已啟動，且部桃裡的長官、同仁及相關專家也都一直都有以電話進行諮詢跟心理建設，主治醫師有表達大致上都蠻良好的。指揮官陳時中也補充，「身體情況還好，關心及協助都有進行，也希望大家幫他們多祈福」。

至於案863一家人的病況，張上淳說，除了婆婆在確診當天，因身體本身有許多狀況，導致後來過世；公公則是有出現一點肺炎，但目前為止控制算相當不錯，其他家人的情形也很好。