　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網紅家大門未關手機失竊　靠手機定位播聲音…賊嚇到丟包

記者陳以昇／新北報導

在Instagram上經營「H&Z｜赫茲九乘九」的人氣網紅情侶，擁有17萬粉絲，日前半夜傳出住家遭竊。由於當時住家一樓鐵門未關，一名陌生男子竟在大半夜如入無人之境，潛入客廳偷走手機。所幸網紅洪姓男友有設定手機尋找功能，利用女友手機遠端追蹤定位，最後在中和區一處巷弄的紅色垃圾袋中，奇蹟般找回失物，目前警方正鎖定嫌犯特徵積極追緝中。

▼網紅情侶依照定位尋找手機位置。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼網紅情侶依照定位尋找手機位置 。（圖／記者陳以昇翻攝）

8日凌晨3時許，在Instagrams經營「H&Z｜赫茲九乘九」的網紅洪男表示，當時他赫然發現原本放在客廳的手機消失無蹤，心覺有異後立即調閱自家監視器。畫面顯示，一名形跡可疑的陌生男子趁著洪男中和區民安街住家一樓鐵門未關的機會，悄悄潛入屋內，在客廳熟練地搜刮走洪男的手機，隨後迅速逃離現場。

洪男發現受害後，第一時間趕緊報警，並藉由女友的手機開啟「尋找我的手機」功能，發現失竊手機定位仍在中和區內移動。洪男隨即開車與女友循線追蹤，並不斷播放聲音，最後定位點停留在中和區新生街的一處巷弄內。

洪男與女友在現場搜尋時，竟在一只拋棄在巷內的「紅色垃圾專用袋」中，成功翻出被偷走的手機，連同另一台被盜走的Uber Eats合作的平板電腦也安然躺在袋中。這對網紅情侶還展現高度公德心，表示將主動聯繫並歸還平板電腦給受害店家。警方擴大調閱新生街與民安街周邊的監視器，目前已掌握這名竊嫌的身分特徵與逃逸路線，將儘速追緝到案。

▼網紅H&Z｜赫茲九乘九手機被偷。（圖／翻攝H&Z｜赫茲九乘九IG）

▲▼網紅H&Z｜赫茲九乘九手機被偷，監視器拍下小偷行竊過程，小偷將手機用垃圾袋包起來丟包 。（圖／翻攝H&Z｜赫茲九乘九IG）

▼監視器拍下小偷行竊過程。（圖／翻攝H&Z｜赫茲九乘九IG）

▲▼網紅H&Z｜赫茲九乘九手機被偷，監視器拍下小偷行竊過程，小偷將手機用垃圾袋包起來丟包 。（圖／翻攝H&Z｜赫茲九乘九IG）

▼小偷將手機用垃圾袋包起來丟包。（圖／翻攝H&Z｜赫茲九乘九IG）

▲▼網紅H&Z｜赫茲九乘九手機被偷，監視器拍下小偷行竊過程，小偷將手機用垃圾袋包起來丟包 。（圖／翻攝H&Z｜赫茲九乘九IG）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

快訊／海邊散心驚見浮屍嚇壞！男子撈起額頭有傷口　身分待查

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地　機車捲輪下恐怖畫面曝

狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

屏東長治紙箱倉庫起火！消防13車24人灌救　火勢1小時撲滅

台南社會局驚藏大隻內鬼！掏空長照補助...5407萬全進私人口袋

車內面交300萬...被害人起疑與2車手搏鬥！撞騎樓梁柱2嫌落跑

快訊／貨櫃車「超高」慘了！撞台鐵軌道涵洞...翻覆橫躺馬路

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

快訊／海邊散心驚見浮屍嚇壞！男子撈起額頭有傷口　身分待查

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地　機車捲輪下恐怖畫面曝

狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

屏東長治紙箱倉庫起火！消防13車24人灌救　火勢1小時撲滅

台南社會局驚藏大隻內鬼！掏空長照補助...5407萬全進私人口袋

車內面交300萬...被害人起疑與2車手搏鬥！撞騎樓梁柱2嫌落跑

快訊／貨櫃車「超高」慘了！撞台鐵軌道涵洞...翻覆橫躺馬路

2026台灣棒球名人堂名單出爐　李來發、彭政閔、林國輝入堂

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

台八反派專業戶變家暴渣男！　「要求老婆動手」私下反差舉動曝光

夢想還沒實現！冷氣壓縮機爆炸　24歲男大生喪命「實習只剩3天」

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

【妹妹徒手打小強】嚇瘋拿給媽之後她也跟著一起尖叫XD

社會熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

太子集團陳志「網紅女友」曝光！　炫富秀白皙美腿

直播全拍下！金門火舞噴火失控回燃燒臉

保母餵1歲半幼兒吃饅頭噎到　缺氧過久搶救45天亡

太子集團陳志「全球殺豬盤」年騙2.1兆　受害者曝光

遊俄申請「中國邊境旅遊護照」！台灣身分沒了　移民署說明

乾哥割頸判12年　高檢署：已上訴

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

2阿兵哥狂拉戰神賽特！遭憲兵抓下場曝

獨／詐團會計師顯赫資歷曝　高雄議員：沒人找他諮詢

酒店妹榨乾老闆人夫！淫喊「X老公100下」　人肉ATM爽賺百萬

更多熱門

相關新聞

網紅環島發貼紙　50改裝車友深夜聚柴山引警關注

網紅環島發貼紙　50改裝車友深夜聚柴山引警關注

Instagram擁有6.6萬人追蹤的徐姓網紅，昨（10）日晚間環島行經高雄，宣布要發放自行設計的紀念貼紙，深夜吸引50名車友上柴山車聚。警方獲報柴山有大批身穿黑衣的青少年聚集，立即到場關切，發現有10部機車改裝排氣管，依法蒐證後，要求車主禁止騎車，車主只能狼狽牽車下山，現場瞬間鳥獸散。

阿滴宣布頻道改名！

阿滴宣布頻道改名！

機車擦撞YouBike　2女騎士雙掛彩

機車擦撞YouBike　2女騎士雙掛彩

即／辜仲諒再延長監控境管8個月

即／辜仲諒再延長監控境管8個月

莫莉昔自爆「小學帶頭霸凌同學」　16年前黑歷史被挖

莫莉昔自爆「小學帶頭霸凌同學」　16年前黑歷史被挖

關鍵字：

中和網紅手機失竊定位

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面