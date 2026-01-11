網紅家大門未關手機失竊　靠手機定位播聲音…賊嚇到丟包

記者陳以昇／新北報導

在Instagram上經營「H&Z｜赫茲九乘九」的人氣網紅情侶，擁有17萬粉絲，日前半夜傳出住家遭竊。由於當時住家一樓鐵門未關，一名陌生男子竟在大半夜如入無人之境，潛入客廳偷走手機。所幸網紅洪姓男友有設定手機尋找功能，利用女友手機遠端追蹤定位，最後在中和區一處巷弄的紅色垃圾袋中，奇蹟般找回失物，目前警方正鎖定嫌犯特徵積極追緝中。

▼網紅情侶依照定位尋找手機位置。（圖／記者陳以昇翻攝）

8日凌晨3時許，在Instagrams經營「H&Z｜赫茲九乘九」的網紅洪男表示，當時他赫然發現原本放在客廳的手機消失無蹤，心覺有異後立即調閱自家監視器。畫面顯示，一名形跡可疑的陌生男子趁著洪男中和區民安街住家一樓鐵門未關的機會，悄悄潛入屋內，在客廳熟練地搜刮走洪男的手機，隨後迅速逃離現場。

洪男發現受害後，第一時間趕緊報警，並藉由女友的手機開啟「尋找我的手機」功能，發現失竊手機定位仍在中和區內移動。洪男隨即開車與女友循線追蹤，並不斷播放聲音，最後定位點停留在中和區新生街的一處巷弄內。

洪男與女友在現場搜尋時，竟在一只拋棄在巷內的「紅色垃圾專用袋」中，成功翻出被偷走的手機，連同另一台被盜走的Uber Eats合作的平板電腦也安然躺在袋中。這對網紅情侶還展現高度公德心，表示將主動聯繫並歸還平板電腦給受害店家。警方擴大調閱新生街與民安街周邊的監視器，目前已掌握這名竊嫌的身分特徵與逃逸路線，將儘速追緝到案。

▼網紅H&Z｜赫茲九乘九手機被偷。（圖／翻攝H&Z｜赫茲九乘九IG）

▼監視器拍下小偷行竊過程。（圖／翻攝H&Z｜赫茲九乘九IG）

▼小偷將手機用垃圾袋包起來丟包。（圖／翻攝H&Z｜赫茲九乘九IG）